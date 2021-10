L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 ottobre nasconde molte novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti, secondo le leggi dell’astronomia, possiedono la capacità di influenzare diversi aspetti della nostra vita. In particolare, il lavoro, l’amore, la famiglia e la socialità sembrano essere piuttosto sensibili.

Stando alla configurazione astrale di domani, l’Ariete e il Capricorno saranno più determinati che mai, mentre l’eccessiva ambizione potrebbe compromettere la produttività del Leone. La Bilancia condividerà dei bellissimi momenti con il partner, al contrario del Cancro che preferirà stare solo.

Per avere un quadro più completo dell’oroscopo della settimana, si consiglia di visionare anche il profilo del proprio ascendente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 ottobre: Toro seduttore e solitudine per Cancro

Ariete: saranno i vostri obiettivi a spingervi ad andare avanti a testa alta. Forse, appariranno poco realistici agli occhi degli altri, ma ciò non vi fermerà. Oltre a ottenere buoni risultati sul lavoro, vorrete anche sistemare le cose con il partner e rendere tutto perfetto. Film consigliato: Ad Astra (Prime Video).

Toro: sarete dei grandi seduttori. Le sfide sentimentale non vi butteranno giù di morale ma, al contrario, vi saranno di stimolo. Cercherete il modo migliore per conquistare la persona amata e per fare breccia nel suo cuore. Però, fate attenzione a non diventare troppo insistenti e a rispettare i desideri altrui. Film consigliato: Sai tenere un segreto? (Prime Video).

Gemelli: le relazioni interpersonali vi metteranno davanti a delle decisioni da non sottovalutare. Analizzerete con attenzione il da farsi e darete maggior valore alle vostre idee che a quelle degli altri. Qualcuno potrebbe risentirsi per il vostro atteggiamento, ma a voi non importerà. Film consigliato: Durante la tormenta (Netflix).

Cancro: non avrete voglia di condividere questa settimana con altre persone. Preferirete isolarvi e badare solo ai vostri impegni. L’amore non sarà uno dei vostri primi pensieri e farete anche molta fatica a lavorare in team. Questo potrebbe causare qualche piccola incomprensione in famiglia. Film consigliato: Area 51 (Netflix)

18-24 ottobre, oroscopo settimanale: Leone testardo e Vergine pignola

Leone: non prenderete neanche in considerazione la possibilità di un eventuale fallimento. Solo l’idea vi manderà su tutte le furie e spegnerà i vostri sogni di gloria. L’oroscopo della settimana consiglia di non perdere il contatto con la realtà e di non esagerare con le pretese. Film consigliato: Work It (Netflix).

Vergine: tenderete a concentrarvi sulle azioni che compiranno le persone attorno a voi. Sarete un po’ troppo pignoli, soprattutto quando le cose non andranno per il verso giusto. Dare la colpa agli altri, però, non farà altro che complicare le cose e rovinare le vostre amicizie. Film consigliato: After The Dark (Prime Video).

Bilancia: sarete fieri di avere accanto una persona come il vostro partner. Non avrete dubbi sulla sua sincerità e cercherete di organizzare attività divertenti da condividere. Nelle vostre conversazioni riuscirete sempre a trovare un punto di incontro, anche quando i punti di vista sembreranno non coincidere. Film consigliato: Piovono polpette (Netflix).

Scorpione: tenderete a preoccuparvi molto facilmente per la serenità delle persone a cui volete bene. Cercherete di aiutarle a trovare a loro equilibrio e di intervenire in caso di difficoltà. Purtroppo, non tutte apprezzeranno il vostro gesto e alcune potrebbero apparire piuttosto infastidite. Film consigliato: Scrivimi ancora (Prime Video)

Oroscopo e profili della settimana dal 18 al 24 ottobre: Acquario sotto stress e tanti sogni per Pesci

Sagittario: potrebbe essere il momento giusto per introdurre dei cambiamenti importanti nella vostra vita. Sarà fondamentale non modificare tutte le vostre abitudini nello stesso momento, ma partire dalle piccole cose che caratterizzano la vostra vita quotidiana. In questo modo, non vi sentirete disorientati. Film consigliato: Radius (Prime Video).

Capricorno: la prossima settimana si mostrerà ricca di obiettivi da raggiungere. Avrete modo di valorizzare i vostri talenti, senza compromettere la produttività. Purtroppo, l’aspetto sentimentale e quello sociale potrebbero rimetterci un po’. Film consigliato: La battaglia dimenticata (Netflix).

Acquario: la settimana avrà in serbo per voi dei turni lavorativi piuttosto stressanti. Non saranno primi di soddisfazioni, ma dovrete impegnarvi al massimo per riuscire ad avere successo. I vostri colleghi, a casa dell’invidia provata, non saranno disposti a venirvi incontro e a donarvi un piccolo contributo. Film consigliato: Codice Genesi (Netflix).

Pesci: il mondo vi apparirà ricco di opportunità da scoprire. Avrete tutti gli strumenti a vostra disposizione per trasformare in realtà determinati sogni. La famiglia potrebbe non condividere il vostro punto di vista, ma sarete determinati ad andare avanti per la strada scelta. Film consigliato: Like Crazy (Prime Video)