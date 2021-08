In queste ore è stato pubblicato il trailer ufficiale della stagione numero 6 di Lucifer. Si tratta dell’ultima, pertanto, saranno davvero molti i nodi che verranno al pettine e le situazioni che si snoccioleranno. Ad ogni modo, le immagini trapelate stanno lasciando molte perplessità.

I fan, infatti, hanno cominciato a farsi delle domande in quanto non comprendono alcune scene. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso e quali sono gli interrogativi dei più attenti.

Le domande sorte dopo il trailer di Lucifer 6

Il prossimo 10 settembre 2021 saranno online su Netflix gli episodi dell’ultima stagione di Lucifer. Nel complesso, saranno 10 puntate, le quali completeranno l’ultimo capitolo della saga urban fantasy. Una delle serie più appassionanti dell’ultimo periodo sta per chiudere i battenti e molti sono i fan in attesa di capire come si svilupperanno alcune vicende. Dal trailer ufficiale, trapelato in queste ore, sono sorti diversi punti di domanda.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nella clip, il personaggio di Tom Ellis combatte con la detective Chloe Decker. A generare molto sgomento, però, vi è un dettaglio. La donna, infatti, porta al collo la lama di Azrael. Come tutti i fan della serie sapranno, quest’oggetto è l’unico ad essere in grado di uccidere per sempre il diavolo. Pertanto, molti spettatori si stanno facendo la seguente domanda: per quale ragione è proprio la dama ad avere al collo questo potente amuleto?

Le altre scene incomprensibili

Il trailer, poi, genera curiosità anche per la rappresentazione di altre scene molto strane. In particolare, ce n’è una in cui i protagonisti appaiono sotto forma di cartone animato ed è presente un angelo ribelle che desidera sbarazzarsi del personaggio principale. In ogni caso, l’ultima stagione di Lucifer sarà incentrata, principalmente, sulla preparazione del diavolo, il quale sarà sempre più intenzionato a trasformarsi in Dio.

Il personaggio interpretato da Tom Ellis, infatti, vuole trasformarsi nel suo nemico acquisendo tutti i suoi poteri. Ad ogni modo, filo conduttore della rappresentazione delle ultime puntate sarà un quesito. Una volta che Lucifero avrà raggiunto il suo obiettivo, cosa farà? Spesso si tendono a desiderare cose ma, una volta ottenute, non si sa cosa farsene. Il co-showrunner Joe Henderson, infatti, ha dichiarato: “Quando il cane prende la macchina, che cosa ci fa? Questa è una domanda che vale la pena esplorare”.