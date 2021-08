Anche quest’anno la Rai ha deciso di mandare in onda Seat Music Awards 2021. Si tratta di un programma volto a premiare gli artisti che, nel corso del 2020/2021, hanno riscosso maggiore successo in termini di ascolti e di vendite. Gli appuntamenti saranno tre: i primi due verranno trasmessi il 9 e il 10 settembre in prima serata e sotto la guida di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, mentre l’ultimo, condotto da Nek, andrà in onda il 12 settembre alle 16.00

Ciò che, nelle ultime ore, sta facendo discutere è l’assenza di Fedez. I fan sono rimasti senza parole davanti a questa notizia soprattutto perché, con il singolo Mille cantato assieme ad Orietta Berti e ad Achille Lauro, è riuscito ad attirare moltissimi ascoltatori.

Questa informazione è stata resa pubblica da TV Sorrisi e Canzoni che ha diffuso i nomi di tutti i partecipanti all’evento musicale.

Fedez e lo scontro con la Rai

È impossibile non pensare che ci sia un collegamento tra l’esclusione di Fedez dal programma e gli scontri avuti con la Rai nell’ultimo periodo. In particolare, durante il concerto del 1°maggio, il cantante dichiarò che la rete ammiraglia aveva provato a modificare il discorso che aveva scelto pronunciare durante la sua esibizione. Fedez non aveva voluto in alcun modo censurare il suo pensiero e così, contro il parere della Rai, si era espresso in questo modo:

“Dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere dei nomi, dei partiti e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, un po’ tanto, ma alla fine mi è stato dato il permesso di esprimermi liberamente. Grazie. Mi assumo tutte le responsabilità di ciò che dico e faccio, sappiate però che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice direttrice di Rai3 come inopportuno”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il confronto tra la Rai e Fedez

Ovviamente, il discorso fatto da Fedez non è rimasto senza risposta. Il Direttore di Rai 3 ha rivelato che, secondo la sua opinione, il cantante ha modificato le parole che si sono scambiati per telefono. Ha ammesso di essere molto amareggiato per l’accaduto, ma che è una follia pensare che la rete gli abbia chiesto di censurare il contenuto.

Anche se non abbiamo la conferma, è probabile che la sua esclusione dal Seat Music Awards 2021 sia dovuta proprio a queste incomprensioni. Consigliamo ai lettori di tenere d’occhio i social del cantante nelle prossime ore in modo da non perdere eventuali aggiornamenti sulla situazione.