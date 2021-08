C’è una bellissima notizia per tutti gli appassionati di sport: a partire dal mese di agosto, DAZN distribuirà nei negozi tre tipi diversi di carte prepagate e di codici sconto. Essi permetteranno di accedere, con offerte esclusive, alla piattaforma e di visionare i propri contenuti preferiti. È un’importante novità rispetto al passato perché adesso anche i più restii ad acquistare online non saranno più costretti a rinunciare alle potenzialità dello streaming.

Sappiamo che le carte e i codici potranno essere trovate nei punti vendita di elettronica, come Unieuro, MediaWorld, Euronics e Gamestop, nei supermercati più forniti, come Carrefour ed Esselunga, nei tabaccai e in altri negozi abilitati, come Mooney o Puntolis.

DAZN e i codici sconto: come attivarli

Poter acquistare le carte prepagate nei negozi non sarà vantaggioso solo da punto di vista pratico, ma anche da quello economico. Gli utenti avranno a disposizione tre opzioni:

Abbonamento di un mese a 29,99 euro

Abbonamento di tre mesi a 79,90 euro invece di 89,87 euro

Abbonamento di sei mesi a 149,90 invece di 179,94

Non sarà affatto difficile attivare i codici o le carte. Sarà sufficiente recarsi sul sito di DAZN, entrare nell’apposita sezione e inserire la stringa presente sulla carta o sullo scontrino. Una volta fatto, si potrà accedere a tutti i contenuti del sito per tutta la durata dell’offerta.

In arrivo anche i DAZN Coach

Ci sarà un’altra importante novità per quanto riguarda DAZN. Tra il 20 agosto e il 26 settembre, durante il fine settimana, gli utenti potranno trovare, nei punti vendita Unieuro , degli esperti disposti a fornire informazioni sulla piattaforma. Essi prenderanno il nome di DAZN Coach.

Questo team si impegnerà a seguire i clienti per risolvere le loro perplessità, rispondere alle domande e aiutarvi nell’attivazione dell’abbonamento desiderato.

Cosa guardare su DAZN

Su DAZN ci sono molto contenuti disponibili. Per esempio, tra le tante cose, è possibile trovare le gare di MotoGP, di Moto 2 e di Moto3. Gli utenti potranno guardare la CEV Champions League di pallavolo e gli incontri di freccette.

Per quanto riguarda la nuova stagione calcistica, DAZN si occuperà della SERIE A TIM con le sue 10 partite e della Serie BKT. Ci sarà anche l’Europa League, LaLiga e numerosi contenuti appartenenti agli incontri internazionali. Tra il 2o21 e il 2025 DAZN si impegnerà a seguire la UEFA Womens’s Champions League e renderà disponibili di canali di FC Internazionale e AC Milan.