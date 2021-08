Ci sono brutte notizie per i fan di Rick e Morty. Stando a quanto dichiarato da ComicBook.com, l’amata serie animata dovrà affrontare un piccolo periodo di pausa prima della messa in onda dell’episodio finale della quinta stagione. Questa sarà una novità assoluta per il pubblico perché, solitamente, l’interruzione delle puntate sopraggiungeva solo dopo la conclusione della stagione. In ogni caso, questo potrebbe aumentare le aspettative e stimolare ulteriormente la curiosità di tutti gli appassionati.

Al momento, sappiamo che l’episodio conclusivo, corrispondente al numero 9, sarà diviso in due parti a causa della sua durata. È stato diffuso anche un video promozionale che anticipa quale sarà la trama dell’ultima puntata.

Rick e Morty: cosa accadrà alla fine della quinta stagione

Nel video, della durata di 30 secondi, vediamo Morty uscire da uno strano portale. Cercherà di camuffare l’uso del carburante aggiungendo una bibita di colore verde, ma fallirà miseramente. Rick si accorgerà subito del sabotaggio e tra i due ci sarà un’accesa discussione. Morty, così, gli urlerà di sostituirlo con un altro Morty nel multiverso.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Si sente anche una voce fuori campo domandare: “Chi è Rick senza Morty?”. È evidente che questo sarà il tema del finale di stagione. Si tratterà di qualcosa di diverso dal solito, che metterà in discussione le certezze dei fan.

Quando e dove vedere il finale di Rick e Morty 5

Grazie al promo sappiamo che il finale della quinta stagione di Rick e Morty andrà in onda il 5 settembre alle 23:00 su Adult Swim. Al momento, in Italia, le ultime 10 puntate della serie sono ancora inedite, ma è possibile recuperare le prime quattro stagioni su Netflix. Gli abbonati alla piattaforma potranno accedere al contenuto gratuitamente.