I Giochi Olimpici Tokyo 2020 hanno avuto un enorme successo. Inoltre, gli atleti italiani sono riusciti a portare a casa un ottimo risultato visto che hanno vinto ben 40 medaglie, tra cui 10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo. Le gare, però, non sono finite perché, finalmente, è giunto il momento di occuparsi delle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

Esse prenderanno il via martedì 24 agosto e si concluderanno domenica 5 settembre. In totale, la competizione riguarderà ben 539 titoli: 272 maschili, 227 femminili e 40 misti/open. Parteciperanno 4400 atleti e ci saranno ben 22 discipline su cui confrontarsi.

La cerimonia di apertura e quella di chiusura si terranno allo Stadio Olimpico di Tokyo assieme alle gare di Atletica, mentre per le altre competizioni saranno disponibili 17 luoghi diversi.

Una delegazione italiana senza eguali

Juri Stara, Segretario generale del Comitato Italiano Paralimpico, sarà alla guida di una delegazione italiana formidabile. La prima cosa che salta all’occhio è che, per la prima volta, il numero di atlete donne sarà superiore a quello degli atleti uomini. Le prime, infatti, saranno 61, mentre i secondi 52. Questo dimostra come, negli ultimi anni, l’Italia sia stata in grado di fare notevoli passi avanti, sia per quanto riguarda la rappresentazione del genere femminile sia per le abilità atletiche dei candidati.

Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono inoltre felice che le atlete azzurre stiano dicendo la loro. In questi ultimi anni lo sport italiano si sta dimostrando sempre più rosa, ma noi vogliamo che a vincere sia tutto il movimento sportivo italiano”.

Paralimpiadi Tokyo 2021 in diretta tv

Sappiamo che, grazie all’accordo con il Comitato Paralimpico Italiano ( CIP) della durata di tre anni, la Rai ha acquistato i diritti delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Ogni giorno, per diverse ore, la rete si impegnerà a mandare in onda le competizioni delle diverse discipline. La diretta, purtroppo, non sarà completa e anche i tifosi più accaniti saranno costretti ad accontentarsi.

La Rai ha dichiarato che le Paralimpiadi saranno trasmesse solo in tv e che non ci sarà alcuna diretta streaming sulle piattaforme digitali.