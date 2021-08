Ormai, il Green Pass è diventato uno tra gli argomenti più cercati sul web dagli italiani. Tanti sono ancora i dubbi e le questioni da definire. Il Governo sta cercando di raggiungere degli accordi per ridurre al minimo le criticità legate al documento sanitario.

Nella giornata di oggi, 5 agosto, verrà trasmesso uno speciale del Tg4 dedicato proprio a Draghi e al Green Pass. Esso avrà il titolo di Speciale Tg4 – Draghi e l’estate del Green Pass e consentirà di rimanere aggiornati sulla conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio.

Esso sarà condotto da Luca Rigoni e prevederà l’analisi dei provvedimenti che verranno approvati o confermati. Saranno presenti anche diversi ospiti tra cui:

Paolo Guzzanti : giornalista e politico

: giornalista e politico Roberto Calugi : Direttore generale di Fipe Confcommercio

: Direttore generale di Fipe Confcommercio Carlo Signorelli : Professore di Igiene presso l’Università San Raffaele di Milano

: Professore di Igiene presso l’Università San Raffaele di Milano Paolo Manca: presidente regionale di Federalberghi

Speciale Draghi, dove guardarlo in diretta

Il pubblico potrà prendere visione dello speciale dedicato a Draghi su Rete 4. Il canale si impegnerà a trasmettere la diretta della conferenza stampa che inizierà alle 16.40. Per chi non avesse modo di usufruire degli apparecchi televisivi, c’è la possibilità di collegarsi in streaming su sito di Mediaset Infinity. Sarà sufficiente essere in possesso di un computer, di uno smartphone o di un tablet.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quali saranno i punti salienti della conferenza?

I temi affrontati oggi saranno legati principalmente all’uso del Green Pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e per il ritorno a scuola. Inoltre, in vista dei provvedimenti che prenderanno avvio a partire da domani, verranno discussi alcuni dettagli importanti sul ruolo dei ristoratori e dei gestori dei locali.