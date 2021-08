E’ trascorso un mese da quando la famosissima artista Raffaella Carrà è volata in cielo. Per ricordarla, la Rai, ha deciso di dedicarle una puntata speciale di “Techetechetè“. Questa, che verrà trasmessa alle ore 20.35 (subito dopo il Tg1), andrà in onda domani sera, giovedì 5 Agosto. La trasmissione intitolata “Raffaella & Friends” ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

La carriera artistica della Carrà

Raffaella Carrà è stata una grande star del mondo della Tv e dello spettacolo. Nel corso della sua carriera artistica, la donna ha avuto la possibilità di realizzare numeri straordinari in compagnia di Vip d’eccezione. In modo particolare, la Carrà ha spesso ospitato nei suoi programmi televisivi anche diversi personaggi famosi, che erano suoi amici anche nella vita di tutti i giorni.

E’ stato proprio con loro infatti che la donna ha realizzato duetti fantastici, ed interviste preziose (come quella a Roger Moor a “Canzonissima”), che ancora oggi sono famose e che sono una fonte d’ispirazione per tutti . Nella puntata speciale ed inedita di domani sera di Techetechetè, infatti, verranno riproposte una carrellata di alcune delle scene più importanti della grande artista. In modo particolare, oltre alla visione di alcuni show e balli, si ammireranno i duetti della Carrà con Katia Ricciarelli, Renato Zero, Tiziano Ferro e tanti altri.

Un appuntamento imperdibile per tutti i giovani ed i numerosi fan della grande artista, che rimarrà per sempre nel cuore di tutti.