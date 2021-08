Tutto è pronto per l’ottava edizione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Si tratta di un programma amatissimo dagli appassionati di cucina che, tramite le sfide affrontate dai diversi locali, hanno modo di colmare la loro curiosità e di scoprirà informazioni interessanti sulla preparazione di gustosissime ricette.

L’Italia ha seguito le orme della Germania che, in passato, aveva già sperimentato uno show di questo tipo dal titolo Mein Lokal, Dein Lokal. Parte del successo riscosso tra gli spettatori nostrani deve essere attribuito anche all’ottima conduzione di Alessandro Borghese. Fa parte della trasmissione fin dalla sua primissima edizione e, in ogni occasione, si è mostrato all’altezza della situazione.

Alessandro Borghese è apparso in tv per la prima volta nel 2005, grazie al programma Cortesie per gli ospiti.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, cosa sappiamo sulla nuova edizione?

Secondo le ultime indiscrezioni, non ci saranno modifiche al format. In ogni puntata, come sempre, si sfideranno 4 Ristoranti che, uniti da una caratteristica comune, cercheranno di dar prova del loro talento. I locali dovranno giudicarsi a vicenda usando questi parametri come riferimento: location, servizio, menù e conto.

Ancora non siamo a conoscenza del numero esatto di puntate che comporrà l’ottava edizione. Tenendo in considerazione anche le stagione precedenti, dovrebbe aggirarsi tra le 6 e le 8. Purtroppo, la pandemia ha causato un grave danno al programma perché, durante l’anno precedente, ha permesso di girare solo 4 episodi.

Questa volta, Alessandro Borghese sarà pronto a mostrare agli italiani le bellezze culinarie del bel Paese. Tramite il suo profilo Instagram, lo chef ha dichiarato che alcune tra le tappe principali saranno:

Grado

Pantelleria

Sardegna (tra Nuoro, Alghero, Sardinia)

Molise

Siena

Asti

Quando e dove guardare Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Le nuove puntate di Alessandro Borghese 4 Ristoranti verranno trasmesse su Sky Uno a partire dal mese di ottobre. Gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento che gli consentirà di accedere ai contenuti. Gli episodi potranno essere recuperati anche su Now in streaming.

Successivamente, il canale Tv8, come ogni anno, si occuperà di trasmettere lo show in chiaro.

