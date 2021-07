Negli ultimi anni, era stato annunciato un documentario sulla vita di Bill Cosby. L’attore ha dichiarato di volersi rimettere in gioco e di voler raccontare la sua storia anche tramite la scrittura di un’autobiografia. Sembra, però, che il progetto non stia andando avanti e che rischi di non essere portato a termine dalla Lionsgate.

Al contrario, pare che sia in sviluppo una docu-serie prodotta dalla Major. Le informazioni a riguardo sono ancora poche, ma sicuramente verrà dato rilievo al periodo che il comico ha trascorso in prigione.

Alla veneranda età di 84 anni, Bill Cosby si mostra determinato a tornare sul palco, anche se le polemiche riguardanti il suo caso giudiziario sono state numerose. Patricia Steuer, per esempio, si è espressa in questo modo: “Sono disgustata dal sistema giudiziario americano che finisce puntualmente per favorire uomini anziani e potenti rispetto alle donne”.

Bill Cosby dal successo al carcere

L’idea di una docu-serie su Bill Cosby ha sollevato pareri contrastanti. In molti, infatti, ritengono che questo progetto sia di cattivo gusto. Alla vasta esperienza televisiva acquisita dall’attore, si aggiunge il peso devastante della condanna per abusi sessuali ai danni di Andrea Constand.

Il comico, fin dall’inizio, ha sempre negato tutte le accuse, ma successivamente altre cinque donne hanno testimoniato contro di lui.

La docu-serie su Bill Cosby quando sarà disponibile?

Al momento, non ci sono informazioni né sulla data d’uscita né sul canale che si occuperà di distribuirla. È probabile che, se il progetto verrà portato a termine, incontrerà le opposizioni di molti. Non sarà facile trovare uno spazio che decida di prendersi carico della questione.