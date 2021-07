Sesto giorno di Olimpiadi a Tokyo. Di seguito tutte le gare degli italiani in calendario oggi, giovedì 29 luglio, trasmesse in diretta TV su Rai 2.

Gare Italia oggi 29 luglio alle Olimpiadi di Tokyo: elenco completo

00:30 – Golf, singolo maschile (primo turno): Guido Migliozzi, Renato Paratore

01:30 – Canottaggio, singolo maschile (finale): Gennaro Di Mauro

02:00 – Volley, torneo femminile (fase a gironi): Italia-Argentina

02:00 – Tiro al volo, fossa olimpica femminile (qualificazioni): Jessica Rossi

02:00 – Beach volley, torneo femminile (turni preliminari): Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

02:18 – Canottaggio, due senza maschile (finale): eventualmente Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo

02:18 – Canottaggio, due senza femminile (finale): eventualmente Aisha Rocek e Kiri Tontodonati

02:30 – Tiro con l’arco, singolo maschile (trentaduesimi): Mauro Nespoli

02:50 – Tiro a volo, fossa olimpica maschile (qualificazioni): Mauro De Filippis

02:56 – Tiro con l’arco, singolo femminile (trentaduesimi): Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli

03:00 – Ciclismo, BMX corsa maschile (quarti di finale): Giacomo Fantoni

03:30 – Nuoto, 800 metri stile libero maschile (finale): Gregorio Paltrinieri

04:00 – Beach volley, torneo maschile (turni preliminari): Paolo Nicolai e Daniele Lupo

04:00 – Tennistavolo, singolo femminile (semifinali): eventualmente Debora Vivarelli

04:04 – Nuoto, 200 metri dorso maschile (semifinali): eventualmente Matteo Restivo

04:37 – Nuoto, 100 metri stile libero maschile (finale): Alessandro Miressi e Thomas Ceccon

04:54 – Nuoto, 200 metri rana femminile (semifinali): eventualmente Martina Carraro e Francesca Fangio

05:05 – Vela, 470 femminile (tappa 3 e 4): Bianca Caruso ed Elena Berta

05:05 – Vela, Nacra 17 misto (tappa 4, 5 e 6): Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita

05:15 – Vela, Laser Radial singolo femminile (tappa 7 e 8): Silvia Zennaro

06:05 – Vela, Rs:X/Windsufer femminile (tappa 10, 11 e 12): Marta Maggetti

07:00 – Pallanuoto, torneo maschile (fase a gironi): Italia-USA

07:30 – Tiro a volo, fossa olimpica femminile (finale): eventualmente Jessica Rossi

08:05 – Vela, 470 maschile (tappa 3 e 4): Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari

08:20 – Vela, RS:X – Windsurfer maschile (tappa 10, 11 e 12): Mattia Camboni

08:30 – Tiro a volo, fossa olimpica maschile (finale): Mauro De Filippis

08:45 – Canoa, slalom femminile (finale): eventualmente Marta Bertoncelli

12:02 – Nuoto, 800 metri stile libero femminile (batterie): Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli

12:50 – Ginnastica artistica, all-around femminile (finale): Martina Maggio e Alice D’Amato

12:50 – Nuoto, 100 metri farfalla maschile (batterie): Federico Burdisso e Santo Condorelli

13:08 – Nuoto, 200 metri dorso femminile (batterie): Margherita Panziera

Gli appuntamenti da non perdere

A notte fonda potrebbero arrivare altre buone notizie dal canottaggio, in modo da dare nuova linfa al medagliere dell’Italia di Tokyo 2020.

In condizioni ottimali, un grande aiuto sarebbe arrivato anche da Gregorio Paltrinieri, che stanotte scenderà in vasca per provare l’impresa nella finale degli 800 metri stile libero. Purtroppo “Greg” è reduce dalla mononucleosi, arrivata poco prima dell’appuntamento olimpico.

Sempre dal nuoto dita incrociate per Alessandro Miressi, chiamato a un miracolo nella finale dei 100 metri stile libero. Nella stessa prova gareggerà anche Thomas Ceccon: entrambi fanno parte della staffetta 4×100 vincitrice di una storica medaglia d’argento.

Riflettori accesi poi sulla fossa olimpica maschile, quando alle 8:30 (ora italiana) il nostro Mauro De Filippis cercherà di andare a medaglia, magari preceduto dalla portabandiera azzurra Jessica Rossi.

Infine, all’ora di pranzo sarà ancora tempo di ginnastica artistica. Per la finale dell’all-around femminile l’Italia schiera Alice D’Amato e Martina Maggio. Le due azzurre proveranno a tenere alti i colori della bandiera italiana, magari approfittando anche dell’assenza di Simone Biles, ritiratasi ufficialmente dalla prova.

Completano il turno di gare di oggi le batterie di nuoto dei 100 metri farfalla maschile e 200 metri dorso femminile, rispettivamente con Federico Burdisso (storico bronzo nei 200 metri farfalla), Santo Condorelli e Margherita Panziera.

