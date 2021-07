A partire dall’11 agosto, i fan americani potranno avere accesso alla seconda metà della quinta stagione di Riverdale. L’attesa è stata lunga, ma le nuove puntate sembrano nascondere esilaranti colpi di scena. Dal trailer, è evidente che sarà possibile assistere al ritorno delle Pussycats e che ci saranno scene ricche di azione. I personaggi, ormai cresciuti, dovranno confrontarsi con i problemi della vita adulta e con tutti i guai che la città di Riverdale porterà con sé.

Purtroppo, gli spettatori italiani non avranno questa fortuna e saranno costretti ad aspettare ancora prima di scoprire cosa accadrà ai loro protagonisti preferiti.

Riverdale 5: quando andrà in onda la seconda metà della stagione?

Attualmente, è Premium Stories a occuparsi della messa in onda italiana di Riverdale. Si tratta di un canale a pagamento gestito da Mediaset e presente sulle piattaforme online di Sky e Mediaset Infinity.

Da marzo a maggio 2021, il canale ha trasmesso i primi 10 episodi della quinta stagione della serie tv. Nonostante le insistenti richieste del pubblico, ancora non è stata resa disponibile la data d’uscita delle ultime 9 puntate della stagione. Probabilmente, bisognerà attendere ancora diversi mesi.

Riverdale: dove guardarlo in streaming

Le prime quattro stagioni di Riverdale possono essere recuperate su Netflix e su Prime Video. Tramite un abbonamento, mensile o annuale, gli utenti hanno modo di accedere a tutte le puntate dello show. La quinta, al contrario, è probabile venga resa disponibile solo dopo la diffusione di tutti gli episodi su Premium Stories.

Per chi non volesse attendere ulteriormente per la prima parte della quinta stagione, può affidarsi a Sky Go, Sky On Demand e Infinity.

Abbonati ad Amazon Prime Video per guardare le prime quattro stagioni di Riverdale