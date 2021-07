A partire dal 17 settembre, Netflix rilascerà i nuovi episodi della terza stagione di Sex Education. La serie tv, nata nel 2019, ha subito riscosso un enorme successo. Lo show, grazie al perfetto equilibrio tra ironia e drammi adolescenziali, è riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti.

Il protagonista è un giovane di nome Otis Milburn. La madre, conosciuta per essere una terapista sessuale di successo, gli consentirà di non arrivare impreparato a un’età così critica. I suoi compagni, al contrario, avranno delle lacune che rischieranno di compromettere la loro salute fisica e psicologica. Otis, seguendo il suggerimento di Maeve, deciderà di farsi pagare per dare lezioni di educazione sessuale ai suoi compagni. Ovviamente, si tratterà di un’attività clandestina, inizialmente sconosciuta agli occhi di insegnanti e genitori.

Sex Education: trama della terza stagione

Il trailer della terza stagione di Sex Education non può passare inosservato. Generalmente, vengono raccolte le scene più caratteristiche della serie, ma questa volta il video si pone l’obiettivo di essere un vero e proprio spot pubblicitario per la scuola di Moordale. La nuova preside invita tutti gli studenti a iscriversi alla sua scuola. Un gruppo di recalcitranti adolescenti l’aiuterà a descrivere tutte le attività che offre l’istituto. L’obiettivo sarà quello di far dimenticare a tutti le lezioni di educazione sessuale di Otis.

Negli episodi inediti, Otis si abbandonerà al sesso occasionale, mentre Eric e Adam troveranno il coraggio per rendere pubblica la loro storia d’amore. Jean, dopo un lungo salto temporale, che separa la seconda stagione dalla terza, sarà pronta a dare alla luce il suo bambino e Aimee inizierà a combattere svariate battaglie in onore del femminismo.

Al cast originale, si aggiungeranno Jason Isaacs, famoso per aver interpretato Lucius Malfoy nella celebre saga di Harry Potter, Jemina Kirke nei panni della nuova preside, Dua Saleh che avrà il compito di prestare il volto a uno studente non binario di nome Cal e Indra Ové, la madre adottiva di Elsie.

Sex Education 3: dove vederlo in streaming

La terza stagione di Sex Education verrà rilasciata solamente su Netflix. Infatti, si tratta di un contenuto originale, creato appositamente per il colosso dello streaming. Ai 16 episodi già esistenti, se ne aggiungeranno altri 8. Essi, per una maratona da mozzare il fiato, verranno caricati tutti insieme sul sito a partire dal 17 settembre.

Vista la notorietà acquisita dalla serie tv, si è certi che anche questa terza stagione non deluderà le aspettative di tutti gli affezionati di Moordale.