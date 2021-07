A partire da settembre 2021, su Rai 2, inizierà un nuovo programma chiamato Citofonare Rai 2. Anche se le informazioni al riguardo sono ancora poche, sembra che la fascia oraria destinata allo show sia quella dalle 11 alle 13. La trasmissione, che andrà in onda di domenica, punterà a coinvolgere le famiglie. L’obiettivo sarà quello di tenere compagnia ai telespettatori durante il pranzo.

C’è stato grande entusiasmo sulla conduzione dello show. Alla guida, infatti, ci saranno Paola Perego e Simona Ventura. Come ha affermato anche Paola, non è così usuale trovare due donne a capo di un programma come questo: “È la prima volta nella tv italiana che due donne conducono insieme un programma”.

Citofonare Rai 2, un talk show al femminile

Stando alle dichiarazioni rilasciate che apprendiamo da bubinoblog, Paola Perego e Simona Ventura sono apparse piuttosto emozionate per la conduzione di Citofonare Rai 2. Le donne, oltre a essere colleghe di lavoro, sono anche delle ottime amiche. Questo, sicuramente, le aiuterà a creare l’empatia necessaria per trasformare lo show in una trasmissione d’eccellenza.

Non hanno paura di prendersi in giro, anzi, l’ironia sembra essere un caposaldo del loro rapporto. Riguardo ai dettagli dello show, non si sono sbilanciate molto. Al momento, sappiamo che verranno trattati diversi temi, soprattutto di attualità. Ci saranno numerosi ospiti in studio che si confronteranno con le conduttrici e che verranno chiamati ad esprimere la loro opinione.

In un primo momento, per la trasmissione, era stato deciso il titolo di Tutto fa domenica ma poi, come annunciato da Simona Ventura, c’è stato un cambiamento di rotta che ha portato al nome definitivo.

Paola Perego e Simona Ventura: un’amicizia basata sulla stima reciproca

Le due conduttrici non hanno potuto fare a meno di rivolgersi complimenti colmi di stima. Paola ha usato i seguenti aggettivi per descrivere Simona: vulcanica, sincera e disattenta. La Ventura, al contrario, ha definito la Perego come riflessiva, protettiva e attenta.

Le due donne sembrano possedere delle caratteristiche molto diverse tra loro. Hanno anche differenti esperienze nel mondo dello spettacolo, ma potrebbe essere proprio questo il loro punto di forza. La conduzione combinata, con ogni probabilità, darà vita a uno spettacolo senza precedenti. Ne scaturirà un’energia tutta al femminile che potrebbe rivelarsi un vero successo.

Simona Ventura non ha mai avuto paura di esporsi. Le sue parole sono sempre state cariche di sincerità, tanto da diventare scomodi in alcune occasioni. Paola Perego, al contrario, appare più mite e riservata. Usa la sua innata diplomazia per approcciarsi al prossimo e per gestire le interviste. Un buon esempio di ciò è stato dato dal programma Non disturbare.