Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, martedì 13 luglio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Carràmba! Che sorpresa (Rai 1), I casi della giovane Miss Fisher (Rai 2), How to be a Latin Lover (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Mr. Wrong (Canale 5), Battiti Live (Italia 1) e 12 Rounds (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 13 luglio, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 Carramba che Sorpresa ha appassionato 2.242.000 spettatori pari al 12.8%.

Su Canale 5 Mr Wrong ha raccolto davanti al video 1.283.000 spettatori pari all'8.1% di share.

Su Rai2 I casi della giovane Miss Fisher ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Su Italia 1 Battiti Live ha intrattenuto 1.790.000 spettatori pari al 11.9%.

Su Rai3 How to Be a Latin Lover ha raccolto davanti al video 977.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Su Rete4 12 Rounds totalizza un a.m. di 700.000 spettatori con il 3.9% di share.

Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 672.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Su Tv8 Cinque Ragazzi per Me segna 151.000 spettatori con lo 0.9%.

Sul Nove Ender's Game ha raccolto 313.000 spettatori con l'1.7%.



Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri: