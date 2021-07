Gli influssi astrali guideranno lo sviluppo dei segni zodiacali durante la giornata dell’8 luglio. Ogni più piccola decisione avrà alle spalle l’energia dei pianeti del nostro sistema solare. Gli eventi di oggi potrebbero subire dei cambiamenti repentini e, a causa di ciò, non tutti riusciranno ad adattarsi. Nell’oroscopo di oggi ci sarà chi preferirà rimanere fedele alla sua routine.

Osservando i transiti planetari odierni, sarà possibile notare la permanenza di Venere e Marte nel segno del Leone, mentre Saturno, Urano e Plutone saranno rispettivamente in Acquario, Toro e Capricorno.

8 luglio, oroscopo del giorno: Ariete in ripresa e Toro fuori dal comune

Ariete: tornerete a splendere come non mai. Dopo una giornata poco fortunata, sarete pronti a rimettervi in gioco. Valuterete ogni possibile scelta, ma non vi farete guidare da dubbi o timori. Il vostro cuore batterà all’unisono con quello del partner. Film consigliato: Codice Unlocked (Netflix).

Toro: il vostro modo di fare vi consentirà di distinguervi dalle altre persone. Sprigionerete un fascino particolare che attirerà amici e possibili partner. Affronterete gli ostacoli con strategie inusuali, ma efficaci. Film consigliato: Enola Holmes (Netflix).

Gemelli: il lavoro si rivelerà più stressante del previsto. Farete fatica a far fronte a tutte le mansioni che vi verranno assegnate, ma non sarete disposti a delegare. Una buona organizzazione sarà la chiave di tutto. Film consigliato: Yesterday (Amazon Prime)

Cancro: darete troppo peso ai pensieri negativi. La malinconia prenderà il sopravvento e non vi permetterà di affrontare con serenità le sfide quotidiane. Per fortuna, potrete contare sul supporto dei vostri amici. Film consigliato: Adaline-L’eterna giovinezza (Amazon Prime)

L’oroscopo annuncia un 8 luglio speciale: Vergine e Scorpione puntano al successo

Leone: avrete occhi solo per il partner. Sfrutterete ogni momento per condividere nuove esperienze con lui. La vostra complicità aumenterà di in ora in ora, anche se dovrete ancora conoscere determinati aspetti del suo carattere. Film consigliato: Lo spazio che ci unisce (Netflix).

Vergine: non vi accontenterete di piccoli risultati: penserete in grande e mirerete al raggiungere obiettivi molto ambiziosi. Lo stress non rappresenterà un problema per voi perché saprete gestirlo al meglio. Film consigliato: The Tourist (Netflix).

Bilancia: sentirete il bisogno di ritagliare un piccolo spazio solo per voi. Allontanerete il partner ed eviterete di rispondere agli amici. Le persone attorno a voi potrebbero preoccuparsi per questo nuovo atteggiamento. Film consigliato: The Intruders (Amazon Prime)

Scorpione: anche se il lavoro, ultimamente, non vi ha offerto possibilità concrete, non abbandonerete i vostri sogni. Continuerete a lottare per migliorarvi e per far spiccare le vostre abilità. Il confronto con gli altri sarà essenziale. Film consigliato: Alone (Amazon Prime)

L’8 luglio secondo l’oroscopo di oggi: Sagittario leale e romanticismo per Pesci

Sagittario: sarete pronti ad aiutare gli amici in ogni circostanza. Sarete leali e sinceri perché, per voi, l’amicizia verrà al primo posto. Negli altri, non sopporterete le bugie e i comportamenti indiscreti. Film consigliato: La principessa e il gigante (Amazon Prime).

Capricorno: l’amore busserà alla vostra porta, però, prima di farlo entrare, vorrete assicurarvi che non porti guai. Vi troverete in un momento molto importante per la vostra carriera e preferirete non aggiungere ulteriori stress. Film consigliato: Una parola può cambiare tutto (Netflix).

Acquario: una persona a voi cara metterà in discussione le vostre scelte. Anche se sarà mossa da buone intenzioni, non riuscirete a non controbattere. Le parole che userete potrebbero ferire i suoi sentimenti. Film consigliato: Cambio tutto (Amazon Prime).

Pesci: sarà una giornata speciale sotto il profilo romantico. Non avrete più dubbi sulla vostra storia d’amore e darete molto spazio alle idee del partner. Saranno i dettagli a rendere indimenticabili i momenti da passare insieme. Film consigliato: Frequencies (Amazon Prime).