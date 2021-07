Oroscopo di oggi – Il magico influsso dei pianeti movimenterà la giornata del 7 luglio. Amore e lavoro si intrecceranno tra loro per dare vita a una quotidianità ricca di emozioni. Ogni segno zodiacale, con le sue caratteristiche e le sue vulnerabilità, avrà un modo diverso di rapportarsi alle difficoltà.

L’assetto astrale evidenzierà la permanenza di Luna e Mercurio in Gemelli, mentre Venere e Marte sosteranno nel segno del Leone. Non saranno da sottovalutare i transiti di Sole, Saturno e Urano che si troveranno rispettivamente in Cancro, Acquario e Toro.

Per avere informazioni più precise, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo del giorno: un 7 luglio romantico per Gemelli e Cancro

Ariete: anche se la fortuna vi volterà le spalle, non sarete disposti ad arrendervi. Farete appello ai vostri punti di forza per sbaragliare la concorrenza. L’affetto della famiglia potrebbe rivelarsi un arma a doppio taglio. Film consigliato: Ruby Red (Amazon Prime).

Toro: non ci sarà spazio per il partner o per le amicizie. Tutte le vostre energie saranno volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La stanchezza è un elemento da non sottovalutare, ma una buona dose di autostima vi infonderà la giusta carica. Film consigliato: 30 anni in 1 secondo (Amazon Prime).

Gemelli: anche se vorreste avere pieno controllo sui vostri sentimenti, non riuscirete a impedire al partner di travolgervi con il suo fascino. Ansia e timori ingiustificati lasceranno il posto a un magnifico rapporto di coppia. Film consigliato: Endless Love (Netflix).

Cancro: non riuscirete a liberarvi del tutto della paura di ricevere delusioni. Il partner, però, farà di tutto per farvi sentire a suo agio. Allenterà la tensione e, grazie alle sue premure, darà vita a una dolcissima atmosfera romantica. Film consigliato: L’altra metà (Netflix).

Il 7 luglio secondo l’oroscopo di oggi: Leone vivace e Scorpione dubbioso

Leone: l’entusiasmo sarà l’elemento portante di questa giornata. Sprigionerete un’energia contagiosa, che si riverserà sul lavoro e sulla vostra vita sociale. Vi porrete obiettivi sempre più ambiziosi e non lascerete nulla al caso. Film consigliato: Alla scoperta di Ohana (Netflix).

Vergine: vi rifiuterete di frequentare persone troppo ottimiste. Preferirete la compagnia di chi, tra alti e bassi, saprà attenersi di più alla realtà di tutti i giorni. La famiglia potrebbe proporvi di fare qualcosa assieme. Film consigliato: La guerra del domani (Amazon Prime).

Bilancia: finalmente, il vostro cuore si potrà liberare delle tensioni provate durante i giorni precedenti. Sarete pronti a vivere una giornata all’insegna della spensieratezza e delle risate. Gli amici dimostreranno di essere fieri di voi. Film consigliato: Metti la nonna in freezer (Amazon Prime).

Scorpione: vi troverete davanti a un bivio, ma non avrete coraggio di prendere una decisione. Rimanderete il momento della scelta e vi concentrerete su cose di dubbia importanza. Un amico, però, potrebbe spingervi a cambiare idea. Film consigliato: Nerve (Amazon Prime).

7 luglio, oroscopo di oggi: Capricorno determinato e Acquario stanco

Sagittario: avrete massima fiducia nel partner. Le emozioni provate miglioreranno sensibilmente la giornata di oggi e vi permetteranno di abbandonare ogni timore. La sincerità si rivelerà un’arma vincente. Film consigliato: Sulla stessa onda (Netflix).

Capricorno: nessuno riuscirà a distogliervi dai vostri obiettivi. Anche se riceverete i consigli più sparati, conterete solo sulle vostre forze e non vi farete influenzare dalle opinioni altrui. Ci potrebbero essere importanti novità sul lavoro. Film consigliato: La guerra delle figurine (Netflix).

Acquario: avrete bisogno di prendervi una giornata di riposo. I recenti stress, infatti, vi hanno spinto a superare i vostri limiti. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da armonia e complicità, mentre quello con la famiglia sarà più travagliato. Film consigliato: Non c’è campo (Amazon Prime).

Pesci: le liti con il partner diventeranno sempre più pesanti. Un periodo di pausa potrebbe farvi bene, ma sarà una decisione che dovrete prendere di comune accordo. Gli amici vi aiuteranno a sostituire le delusioni ricevute con nuove speranze. Film consigliato: First Daughter (Amazon Prime).