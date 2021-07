Nelle ultime ore, sui social, tutti non fanno altro che parlare dell’accesa lite scoppiata tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli. La causa è collegata a una questione molto delicata: la morte di Raffaella Carrà.

Tommaso, dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa della conduttrice italiana, ha usato il suo profilo Instagram per renderle omaggio. In alcune stories, postate nel pomeriggio, si è mostrato addolorato e turbato per l’accaduto. Con gli occhi colmi di lacrime, ha ricordato l’amata showgirl, ma non tutti hanno gradito la sua reazione.

Selvaggia Lucarelli, evidentemente contrariata e incapace di mantenere il silenzio, si è espressa con le seguenti parole:”Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto”

Tommaso Zorzi risponde a Selvaggia Lucarelli: “Il tuo ruolo da giornalista non ti legittima”

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli non è passata inosservata agli occhi di Tommaso Zorzi. Nella mattinata odierna, l’ex gieffino ha ritenuto opportuno rispondere alla provocazione subita: “Il tuo ruolo da giornalista non ti legittima a sentenziare come io decida di esternare o meno le mie emozioni”

Selvaggia Lucarelli non è nuova alle polemiche. Più volte, in passato, i suoi commenti hanno scatenato reazioni forti da chi, forse ingiustamente o forse no, si è sentito pesantemente criticato.

Tommaso ha tenuto anche a sottolineare che i due non sono in contatto sui social. Selvaggia non lo segue neanche su Instagram e quindi non comprende il motivo per cui abbia avvertito l’esigenza di replicare.

Tommaso Zorzi accusa la Lucarelli di sguazzare nel torbido

Tommaso Zorzi, recentemente al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, sembra non avere una buona opinione di Selvaggia Lucarelli. Nel suo sfogo ha precisato di non aspettarsi nulla da una che ama sguazzare nel torbido.

Inoltre, non ha apprezzato neanche il modus operandi della giornalista. Avrebbe preferito un attacco diretto e non nascosto da riferimenti velati e poco chiari.

Per sapere se ci saranno ulteriori sviluppi nella discussione, bisognerà rimanere connessi sui social. Selvaggia Lucarelli deciderà di controbattere? O preferirà mantenere un profilo basso per questa volta?