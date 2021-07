Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, lunedì 5 luglio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Carràmba! Che sorpresa (Rai 1), Hawaii Five-O (Rai 2), Report (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Temptation Island (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 5 luglio, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share.

del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island ha incollato davanti al video 3.526.000 spettatori con uno share del 23%.

ha incollato davanti al video 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 spettatori (5.2%).

ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e 1.028.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 635.000 spettatori pari al 3.7%.

ha raccolto 635.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rai3 Report in replica è seguito da 1.181.000 spettatori con il 5.7%.

in replica è seguito da 1.181.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica dedicato alla Carrà totalizza un a.m. di 1.220.000 spettatori (7.1%).

dedicato alla Carrà totalizza un a.m. di 1.220.000 spettatori (7.1%). Su La7 The International ha registrato 415.000 spettatori con il 2.2%.

ha registrato 415.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 la replica di Gomorra – La Serie segna 399.000 spettatori (2.1%).

segna 399.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Bad Boys 2 è seguito da 273.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri: