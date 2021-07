In Italia, la stagione 17 di Tempesta d’amore è appena iniziata, mentre, in Germania, si è già entrati nel vivo delle dinamiche tra Maja e Florian. I due personaggi si stanno rivelando degli ottimi sostituti di Franzi e Tim. Il loro rapporto d’amore, stando alle anticipazioni tedesche della soap, verrà ostacolato nuovamente. Questa volta saranno Hannes e Shirin a intromettersi.

Maja dovrà fare una scelta importante che potrebbe separarla per sempre dalla sua migliore amica, mentre Florian sarà costretto a confrontarsi con i suoi sentimenti e con la paura di perdere il fratello.

Anche Selina e Christoph, amatissimi dal grande pubblico, subiranno una battuta d’arresto che metterà a rischio il loro amore.

Anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore: Maya e Shirin si contenderanno l’amore di Florian

Maja non riuscirà a perdonare Shirin per essersi innamorata di Florian. Le delusioni del passato torneranno prepotentemente a galla e la spingeranno a rimanere ferma sulla sua posizione. La ragazza, consapevole di aver perso per sempre la fiducia di Maja, inizierà a organizzarsi per lasciare l’appartamento che condividono.

Maja, a questo punto, si renderà conto di non voler rinunciare all’affetto di Shirin e le chiederà di rimanere. Le due, così, archivieranno le liti legate a Florian per provare a ricostruire la loro amicizia.

Nonostante Maja non abbia dimenticato Florian, proverà a concentrarsi sul suo futuro con Hannes. Tutte le sue energie saranno volte al consolidamento di questo amore che, giorno dopo giorno, diventerà sempre più reale. Purtroppo al cuore non si comanda e la giovane vivrà malissimo la lontananza da Florian.

Selina prenderà le difese di Cornelius e si allontanerà da Christoph

La relazione tra Selina e Christoph, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, sarà sconvolta dalla presenza di Cornelius. Christoph si renderà conto di dover lottare per riuscire a tenere la sua amata accanto a sé, ma tutti i suoi tentativi avranno esito negativo. Selina, infatti, dopo aver scoperto le minacce di Christoph ai danni di Cornelius, deciderà di prendere le parti del suo ex marito.

Selina vorrebbe tornare assieme al suo ex marito per dimenticare Christoph e per lasciarsi alle spalle tutte le sue bugie. Però, non riuscirà a mantenere a lungo il segreto perché Ariane la coglierà in flagrante mentre si scambierà un appassionato bacio con Cornelius.