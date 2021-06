Mediaset e TIM hanno annunciato di aver firmato un accordo che porterà l’app Mediaset Infinity su TIMVISION per i prossimi tre anni. L’avvio della partnership è fissato per la giornata di domani, giovedì 1° luglio, e proseguirà dunque fino al 2024.

Grazie all’intesa trovata con l’azienda di Cologno Monzese, TIM si assicura per la propria piattaforma un ricco catalogo di contenuti premium, tra cui una selezione di film e serie-tv on demand e il grande calcio europeo con 104 match di Champions League a stagione per i prossimi tre anni, insieme ai 17 incontri visibili in chiaro su Canale 5.

Mediaset e TIM sono convinte che la partnership appena sottoscritta contribuirà ad accelerare il processo di adozione della banda ultralarga nel nostro Paese, dove la digitalizzazione resta ancora uno dei temi più discussi in ambito istituzionale.

Merita poi una nota a parte la “campagna acquisti” portata avanti da TIMVISION: dopo gli accordi siglati nel corso degli ultimi anni con i servizi di streaming quali Netflix, Disney+, Discovery+ e Prime Video, senza contare la recente intesa con DAZN, la piattaforma di TIM diventa ancora più completa dopo lo sbarco di Mediaset Infinity, ponendosi come punto di riferimento per tutti coloro che desiderano guardare con un unico abbonamento film, serie tv e sport.