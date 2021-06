Only Murders In The Building è la nuova serie tv che uscirà su Star, all’interno di Disney Plus, e che andrà ad aumentare i contenuti originali presenti nel catalogo multimediale della piattaforma che vengono messi a disposizione degli abbonati.

Il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento principalmente di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic sembra non volersi più fermare e ha deciso di dare vita a storie sempre più avvincenti e uniche che sapranno intrattenere chi ha un account sul portale.

Per questo motivo, i co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building, che sono Steve Martin e John Hoffman, hanno realizzato una serial davvero unica e adatta ad ogni tipo di pubblico, grazie anche all’aiuto di Martin e Hoffman come executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt e i creatori Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Ora, dopo questa breve infarinatura, non ci resta che leggere quando è la data di uscita, qual è la trama e chi fa parte del cast di Only Murders in the Building.

Data di uscita, trama e cast di Only Murders In The Building

La data di uscita della serie tv in questione che sarà disponibile in esclusiva su Star di Disney Plus come Star Original è prevista per il 31 agosto 2021. Il contenuto prevede 10 episodi e, inoltre, dovrebbe essere inserito nel catalogo multimediale in contemporanea in tutti i paesi del mondo che hanno aderito al servizio di streaming e quindi a livello internazionale.

Il cast del film

Il cast è senza ombra di dubbio formato da un team eccezionale che saprà far appassionare gli abbonati di Disney+ alle avventure che accadranno e chissà che, magari, non invogli anche chi non ha tale servizio a diventarne membro. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, oltre ad essere gli executive producer, saranno anche i protagonisti di questa serie tv.

Trama di Only Murders In The Building

Curiosi di sapere di cosa parla la tanto attesa serie tv? Bene, ecco la trama di questa mystery: I protagonisti della storia, che vi abbiamo menzionato sopra condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare.

Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.