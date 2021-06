Da giovedì 24 giugno, in prima serata, tornano gli episodi della prima stagione di Doc – Nelle tue mani, la popolare serie televisiva trasmessa su Rai 1 nel 2020 con un eccezionale riscontro di pubblico. Protagonista il dottor Andrea Franti, ruolo interpretato in maniera magistrale da Luca Argentero, che proprio grazie al medical drama ispirato alla storia vera del primario Pierdante Piccioni è riuscito a imporsi come una delle figure più autorevoli nella televisione italiana.

Di cosa parla Doc – Nelle tue mani, il medical drama di Rai 1 con protagonista Luca Argentero

Chi non ha ancora visto la prima stagione di Doc – Nelle tue mani, da questo giovedì avrà la possibilità di seguire una delle serie che hanno totalizzato il maggior numero di ascolti nel corso dell’ultima stagione televisiva. La trama del primo capitolo, come detto, si ispira alla storia di Pierdante Piccioni, il medico italiano che in seguito a un incidente stradale del 2013 si è risvegliato dal coma senza più avere memoria dei 12 anni precedenti.

Piccioni, in collaborazione con Pierangelo Sapegno per Edizioni Mondadori, ha scritto il libro “Meno dodici”, in cui racconta la storia di Andrea Fanti, il personaggio che nel medical drama è interpretato da Argentero.

Verso la seconda stagione

Le repliche della prima stagione serviranno ai telespettatori da antipasto per l’inizio di Doc – Nelle tue mani 2. Nel secondo capitolo verrà dato spazio alla pandemia di coronavirus, che ha sconvolto non soltanto l’Italia ma anche il resto del mondo, con conseguenze catastrofiche a livello sanitario ed economico.

Nei giorni scorsi, inoltre, prima ancora che venisse comunicato il ritorno (in replica) su Rai 1 il giovedì sera, erano trapelate le prime anticipazioni sulla seconda stagione, le quali sembrano confermare che uno dei protagonisti del primo capitolo potrebbe morire dopo aver contratto il Covid-19. Tutt gli indizi portano a credere che si possa trattare di Lorenzo Lazzarini, il giovane medico interpretato nella serie dall’attore Gianmarco Saurino.

