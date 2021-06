In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni inerenti l’edizione 2021 di Tale e quale show. Il programma condotto da Carlo Conti tornerà in onda, come sempre, nel periodo autunnale. In questi mesi, però, la Rai è in fermento per la scelta dei protagonisti che prenderanno parte al cast.

Tra i vari nomi trapelati ci sono anche quelli di Alex Belli, il cantante Moreno e molti altri. Almeno per il momento, però, non vi è alcuna certezza in merito al cast. L’unica sicurezza è data dal conduttore che, come sempre, non potrà che essere Carlo Conti. Vediamo tutto quello che è emerso.

I possibili concorrenti di Tale e quale show

I vertici di Viale Mazzini sono impegnati con l’organizzazione e la pianificazione della prossima stagione televisiva delle reti di Stato. In particolar modo, c’è grosso fermento dietro Tale e quale show. Il prossimo settembre tornerà in onda la trasmissione di Carlo Conti con un cast tutto nuovo. Tra le persone che pare abbiano fatto dei provini ci sono Stefano Masciarelli.

Inoltre, pare che sia in ballo anche la partecipazione di un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ovvero Moreno. Restando sempre in tema di cantanti, poi, c’è anche la cantante Aba. Naturalmente, però, tra i protagonisti non potranno certamente mancare dei personaggi appartenenti al mondo della comicità. A tal proposito è spuntato il nome di Peppe Quintale. Inerente la categoria del mondo dello sport, invece, potrebbe esserci il pugile Patrizio Oliva.

Altri spoiler e l’appuntamento di stasera con Carlo Conti

Le anticipazioni inerenti il cast di Tale e quale show, poi, rivelano che tra i concorrenti potrebbe esserci anche un attore, ovvero, Alex Belli. Per lui potrebbe essere un’ottima occasione per tornare nel mondo dello spettacolo non solo per i recenti gossip trapelati sul suo conto e sulla sua vita sentimentale, ma anche per altro. Queste, al momento, sono tutte le notizie trapelate sull’argomento.

Non ci resta che attendere per scoprire se ci saranno altri aggiornamenti. Ad ogni modo, in attesa di saperne di più, Carlo Conti sarà su Rai 1 questa sera, martedì 8 giugno, per condurre il consueto appuntamento con lo spettacolo di beneficenza Con il cuore. In tale occasione ci saranno come protagonisti Massimo Ranieri e Renato Zero, i quali intratterranno il pubblico con la loro musica.