La febbre degli Europei di calcio 2021 inizia a salire, e NOW, che insieme a Sky detiene i diritti di visione di tutti i match della competizione sportiva, ha deciso di fare una sorpresa gradita: dopo aver annunciato nei giorni scorsi il nuovo prezzo del pass Sport 1 mese, passato da 29,99 a 14,99 euro, nella giornata di ieri ha svelato che il suo effetto immediato. Se prima, infatti, bisognava attendere fino al 1° luglio per la variazione del costo mensile, da ieri è possibile abbonarsi al pacchetto Sport a 14,99 euro. Giusto in tempo per poter godersi lo spettacolo di Euro 2021, oltre allo Slam di Wimbledon, in onda in esclusiva dal 28 giugno all’11 luglio.

NOW, non solo gli Europei di calcio

La decisione di NOW di anticipare il taglio del prezzo già da oggi, anziché renderlo effettivo dal prossimo mese, spalanca le porte a migliaia di appassionati ad alcuni degli appuntamenti più attesi dell’anno. A cominciare dagli Europei 2021 di calcio, che vedranno la Nazionale italiana tra le protagoniste assolute insieme alle formazioni più forti a livello continentale, tra cui Francia, Germania e Spagna.

Riflettori accesi poi sul torneo di Wimbledon, dove Roger Federer cercherà di raggiungere a 40 anni quella che potrebbe essere la sua ultima grande impresa, diventando ancora di più una leggenda di questo sport. Wimbledon sarà inoltre l’ennesima occasione per i nostri atleti di mettere in campo tutte le loro qualità, dopo il fantastico percorso a Parigi, con tre italiani agli ottavi del Roland Garros.

E poi i play-off NBA, entrati ormai nel vivo con le semifinali di Conference. I Nets viaggiano a vele spiegate, forti di un roster stellare, ma non è detto che siano loro i campioni designati per prendere l’eredità dei Lakers, usciti sconfitti contro i Suns al primo turno.

Senza dimenticare infine il campionato di Formula 1, uno dei più avvincenti degli ultimi anni, con quattro Gran Premi nelle prossime quattro settimane (Canada, Francia, Stiria e Austria), insieme naturalmente allo spettacolo della MotoGP (a giugno sono in calendario i GP di Germania e Olanda).

