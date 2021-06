Da ieri Amazon Prime Video Channels ospita un nuovo “canale”. Si tratta di Discovery+, disponibile per tutti i clienti Amazon Prime con un abbonamento aggiuntivo di 3,99 euro al mese. Discovery+ è la piattaforma streaming on demand del gruppo Discovery, il cui piatto forte è rappresentato dai contenuti di intrattenimento, lifestyle e avventura. L’ultimo titolo in uscita è Love Island Italia, il dating reality interattivo condotto da Giulia De Lellis (qui i 10 concorrenti della prima edizione italiana). Love Island non è ovviamente l’unico titolo interessante proposto da Discovery+ Entertainment, che può contare su diversi format di grande successo come Matrimonio a Prima Vista, Naked Attraction Italia, La Febbre dell’oro e Lady Gucci.

Discovery+ ora disponibile su Amazon Prime Video Channels

Gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento Prime con Amazon possono aggiungere Discovery+ a Prime Video Channels pagando un abbonamento mensile extra di 3,99 euro. È inoltre disponibile una prova gratuita della durata di sette giorni, durante la quale è possibile provare il servizio. Nell’eventualità che non sia di proprio gradimento, si è liberi di cancellare prima che scatti il pagamento di 3,99 euro a partire dalla seconda settimana, senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i titoli di maggiore interesse nell’offerta di intrattenimento proposta da Discovery Plus si annoverano anche Undressed, The Real Housewives di Napoli, Il contadino cerca moglie, Alta Infedeltà, Primo Appuntamento Crociera, Take Me Out: esci con me e 90 giorni per innamorarsi, tutti programmi inseriti nella sezione “I modi più strani per trovare l’amore”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per chi ancora non lo conoscesse, Prime Video Channels -che non è Amazon Prime Video – è un servizio che offre agli abbonati Prime iscrizioni aggiuntive, in modo da vedere i contenuti più desiderati. Se ne vuoi sapere di più, ti suggeriamo la lettura della nostra guida su come funziona Amazon Prime Video Channels in Italia.

Importante: puoi provare il servizio Prime Video Channels abbonandoti oggi stesso ad Amazon Prime gratis per 30 giorni, sei poi tu a decidere se proseguire l’abbonamento una volta terminata la prova gratuita oppure procedere con la cancellazione senza costi aggiuntivi.