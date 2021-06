Love is in the Air entra nella seconda settimana di programmazione su Canale 5. Nei precedenti episodi, il pubblico ha avuto modo di cominciare a conoscere Eda e Serkan, la coppia protagonista della nuova soap turca, che insieme a Mr Wrong sta appassionando quasi due milioni di telespettatori ogni nuovo episodio. Curiose di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate?

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succederà nelle puntate dal 7 all’11 giugno

Di seguito le anticipazioni sulle puntate di Love is in the Air in onda da lunedì 7 a venerdì 11 giugno.

Trama puntata lunedì 7 giugno

Ayfer, la zia di Eda, invita Serkan a cena per conoscerlo. Il figlio di Aydan rivela alla donna che il giorno seguente ci sarebbe stata la festa di fidanzamento tra lui e sua nipote. Intanto, la ragazza cerca di fare il possibile per portare a termine il progetto che potrebbe salvare l’Art Life.

Trama puntata martedì 8 giugno

La festa di fidanzamento tanto attesa non va nel migliore dei modi. Da una parte Aydan infierisce su Eda per appartenere a un’estrazione sociale inferiore, il padre stesso di Serkan diserta l’evento, e giusto per non farsi mancare nulla, l’uomo si vede soffiare da sotto il naso un importante progetto da Kaan.

Trama puntata mercoledì 9 giugno

Terminata la festa e con gli invitati ormai lontani, Eda e Serkan restano da soli a contemplare il cielo stellato. Tra i due sta nascendo un amore? Intanto Selin viene a sapere che il suo ex fidanzato andrà a convivere con la misteriosa ragazza sbucata dal nulla, e informa subito Aydan della notizia.

Trama puntata giovedì 10 giugno

Messa in scena o l’inizio di una favola? Sono sentimenti contrastanti quelli lanciati dalla coppia, soprattutto da parte del Bolat. In ogni caso, il progetto iniziale sembra funzionare: non solo Eda lavora adesso per l’Art Life, ma Selin sembra davvero essere gelosa della nuova “fidanzata” di Serkan, tanto da voler parlare con lui in privato.

Trama puntata venerdì 11 giugno

La vita sentimentale prosegue, ma anche gli affari devono andare avanti. Ne sa qualcosa Serkan, che inguaia Kaan durante la gara per l’appalto del progetto Bodrum. Quella di Kaan è la classica vittoria di Pirro, dal momento che lo avvicina alla bancarotta, come pianificato dal figlio di Aydan.

