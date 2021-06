Non si è ancora spento il chiacchiericcio sul bacio a sorpresa che Eda e Serkan si sono scambiati la scorsa settimana. C’è anche chi è disposto a tutto pur di vederci chiaro, come ad esempio Ayfer, la zia di Eda, che ha invitato la neo coppia a cena per conoscere il fidanzato della nipote. Proprio nel corso dell’episodio di oggi di Love is in the Air, Ayfer rivelerà le sue intenzioni a Melo, vedendola camminare a due passi da lei in strada. Ma concentriamoci ora su quello che accadrà invece nella prossima puntata, quando assisteremo alla festa di fidanzamento (finta) tra i due.

Anticipazioni Love is in the Air: cosa succederà nella puntata dell’8 giugno

Nonostante abbia avuto solo un giorno di tempo per i preparativi, la madre di Serkan riuscirà a organizzare una festa di fidanzamento sfarzosa. Non è tutto oro però quel che luccica. Le anticipazioni sulla puntata di Love is in the Air in onda domani 8 giugno ci confermano quanto già si temeva la scorsa settimana: i dubbi sul vero rapporto tra Eda e Serkan resteranno. A questi, però, si aggiungeranno anche le offese gratuite. Stavolta è il turno di Aydan, che non si fa scappare l’occasione di umiliare la giovane studentessa davanti a tutti, sbeffeggiandola per la sua estrazione sociale inferiore rispetto a quella del figlio.

Siamo in Turchia, è vero, ma evidentemente lo stereotipo suocera-nuora è universale. Non lo scopriamo di certo adesso che il rapporto tra Eda e la madre di Serkan non sia dei più idilliaci, anzi, ed il bello è che Aydan sia già al corrente della messa in scena allestita dal figlio, ma ciò non le basterà per mostrare un minimo di indulgenza nei confronti della studentessa. La situazione è destinata ad aggravarsi nel corso dei prossimi episodi, quando Aydan arriverà perfino a far pedinare la Yilmaz.

In futuro comunque, come ci svela la trama delle puntate in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, il loro rapporto migliorerà. Tutto merito di Eda, che aiuterà la donna a superare una grave forma di agorafobia, disturbo che la limita fortemente nella vita sociale.

