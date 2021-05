Per Costantino Della Gherardesca ci sono delle grandi novità in arrivo. Il conduttore tornerà in tv alla guida di un programma televisivo, che va in onda su TV8. Si tratta di Vite da copertina, attualmente condotto da Rosanna Cancellieri. Questa, però, non è l’unica novità per il protagonista.

Il presentatore, infatti, si troverà alle redini anche di un’altra trasmissione. Malgrado tutto questo successo e i tanti impegni professionali, però, il sogno di Costantino è un altro. Il protagonista, infatti, spera di poter sbarcare su Rai 1 nel programma di Milly Carlucci. Riuscirà nel suo intento? Scopriamo cosa è emerso.

Costantino alla guida di Vite da Copertina e Pekin Express

La prossima stagione di Vite da copertina, in onda su TV8, verrà condotta da Costantino Della Gherardesca. Il programma in questione appartiene al genere documentario ed ha come protagonisti i personaggi famosi. In ogni puntata viene approfondita la vita di un volto del mondo dello spettacolo, il quale approfitta di questa occasione per portare alla luce una parte di sé che, solitamente, non trapela dal piccolo schermo.

Costantino, dunque, si cimenterà in questa nuova avventura e, con la sua simpatia e il suo essere parecchio pungente riuscirà certamente a tirare fuori il meglio dai suoi ospiti. L’altra novità che riguarda Della Gherardesca è il fatto che sarà nuovamente alla guida di Pechino Express. Il programma, però, si appresta a lasciare la seconda rete della televisione di stato per approdare su Sky.

Della Gherardesca e il suo sogno

La trasmissione, infatti, cambierà anche il suo nome in Pekin Express ma, sostanzialmente, la struttura sarà la stessa. A cambiare saranno soltanto i personaggi che vi prenderanno parte e le destinazioni di viaggio. Insomma, il futuro televisivo di Costantino sembra essere costellato di successi e di impegni, tuttavia, il suo sogno sembra essere un altro. Nel corso di un’intervista con il settimanale Oggi, infatti, il conduttore ha fatto una confessione.

Costantino Della Gherardesca ha detto che desidererebbe moltissimo tornare a Ballando con le stelle nel ruolo di giurato. Il protagonista ha ammesso di nutrire una profonda stima per Milly Carlucci, la quale si è sempre rivelata molto disponibile e propensa nei suoi confronti. Ad ogni modo, almeno per il momento, un cambio di guardia nel talent show di Rai 1 sembra alquanto lontano. Non ci resta che attendere per vedere se ci sarà qualche cambiamento in merito.