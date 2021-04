Ficarra e Picone sbarcano su Netflix con “Incastrati”. L’annuncio!

In queste ore, sul web è stata diramata una notizia molto interessante che riguarda il duo comico formato da Ficarra e Picone. Nello specifico, i due protagonista pare approderanno presto su Netflix per mettere in scena una serie tv completamente incentrata su loro due.

Al momento, non ci sono ancora molte informazioni inerenti la data di uscita della serie o la trama. Tuttavia, siamo comunque riusciti a pervenire ad alcune interessanti anticipazioni legate all’ambientazione e ad altri dettagli. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Cosa faranno Ficarra e Picone su Netflix

Ficarra e Picone sbarcheranno su Netflix. I protagonisti di questo duo comico, lo scorso anno annunciarono l’abbandono definitivo della conduzione di Striscia la notizia. Entrambi commentarono questa decisione dicendo che nella loro vita ci fossero altri progetti lavorativi che, purtroppo, risultavano inconciliabili con il programma satirico di Antonio Ricci. Ad ogni modo, all’epoca non si sapeva ancora nulla in merito a questa nuova serie a cui i due prenderanno parte.

Stando a quanto emerso in queste ore, Salvatore e Valentino si cimenteranno nel ruolo di attori all’interno della fiction chiamata Incastrati, una serie comedy di 6 episodi. Alcuni tra i dettagli trapelati riguardano la produzione. In particolare, infatti, la serie sarà prodotta da Tramp Limited Srl, società che è stata dietro anche ad altri film a cui hanno preso parte i baldi giovani. Per quanto riguarda la trama, invece, per il momento non ci sono grosse anticipazioni.

Le informazioni trapelate su protagonisti e ambientazione

Considerando lo stile di Ficarra e Picone non è difficile intuire che possano ricoprire un ruolo comico. Ad ogni modo, bisogna attendere ancora un po’ di tempo per saperne di più Le riprese dovrebbero cominciare a partire da lunedì 26 aprile 2021 a Palermo. Per l’occasione, il comune del luogo ha già diramato degli annunci volti al limitare il traffico su alcune arterie della città. In particolare, il traffico è limitato dal 6 all’11 maggio nel tratto di via Marchese di Villabianca, via Mario Rutelli, via De Amicis, via La Marmora e via D’Azeglio.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), sono al momento confermati Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).