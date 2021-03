Le partite di Serie B della 27^ giornata: il Monza in cerca di riscatto

Un altro weekend DAZN è alle porte. Da sabato 6 a lunedì 8 marzo si giocherà la 27^ giornata di Serie B, con sette partite al sabato, due alla domenica e il terzo posticipo di lunedì. Riflettori accesi sul Monza, chiamato al riscatto dopo due pareggi consecutivi che rischiano di compromettere il percorso dei brianzoli allenati da Christian Brocchi. Quando mancano dodici turni al termine del campionato, i biancorossi stazionano in terza posizione, con la vetta occupata dall’Empoli distante cinque punti: nell’ultimo turno, Balotelli e compagni si sono visti superare anche dal Venezia, vittorioso per 2-1 contro la Reggiana.

A seguire il calendario delle partite di Serie B su DAZN nel prossimo weekend, con gli orari e le date di ciascun incontro.

Weekend DAZN, il calendario delle partite di Serie B della 27^giornata

Sabato 6 marzo

Cosenza-Frosinone alle ore 14 (telecronaca di Edoardo Testoni)

Cremonese-Salernitana alle ore 14 (telecronaca di Alberto Santi)

Pescara-Spal alle ore 14 (telecronaca di Riccardo Mancini)

Entella-Ascoli alle ore 14 (telecronaca di Federico Zanon)

Pisa-Reggina alle ore 14 (telecronaca di Cristiano Puccetti)

Venezia-Brescia alle ore 16 (telecronaca di Ricky Buscaglia)

Monza-Pordenone alle ore 18 (telecronaca di Dario Mastroianni)

Domenica 7 marzo

Empoli-Cittadella alle ore 15 (telecronaca di Cristiano Puccetti)

Reggiana-Lecce alle ore 21 (telecronaca di Ricky Buscaglia)

Lunedì 8 marzo

Chievo-Vicenza alle ore 19 (telecronaca di Alessandro Iori)

La partita di cartello della 27^ giornata di Serie B è Empoli-Cittadella, in calendario domenica 7 marzo alle 15. Sabato, invece, ci sarà la sfida a distanza tra Venezia e Monza: entrambe le squadre saranno impegnate in casa, con i lagunari attesi alla sfida contro il Brescia, mentre i brianzoli ospiteranno il Pordenone. Chiuderà il programma di questo turno il match di lunedì sera del Bentegodi di Verona tra i padroni di casa del Chievo e il Vicenza.

Nelle retrovie ultima chiamata per l’Entella, attesa dalla gara casalinga contro l’Ascoli terzultimo: in caso di successo, i liguri agguanterebbero i marchigiani, sperando che il Cosenza (quartultimo, ndr) non vada a punti contro il Frosinone; qualora invece dovesse arrivare la quarta sconfitta nelle ultime sei gare, le cose per la squadra di Vincenzo Vivarini diventerebbero maledettamente complicate.

Dove vedere le partite della 27^ giornata di Serie B

Tutte le partite di Serie B in calendario questo weekend saranno trasmesse su DAZN in diretta streaming e in esclusiva per i soli abbonati al servizio. Chi vuole, potrà inoltre seguire comodamente live tutte le azioni più importanti collegandosi con Zona Gol: la telecronaca è affidata ad Alessandro Iori, mentre il commento tecnico è di Alessandro Budel.

