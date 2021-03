Una vita, anticipazioni 7-12 marzo: Ursula aggredisce Genoveva

Le prossime puntate di Una vita ci riserveranno non poche sorprese. Ursula, sempre più delirante, arriverà ad aggredire Genoveva, mentre Bellita cercherà di aiutare la moglie di Carchano in forma anonima. Maite e Camino si incontreranno per la prima volta e subito dopo, la pittrice cercherà di convincerla a seguire le sue lezioni di pittura. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate in onda dal 7 al 12 marzo prossimi.

Una vita, spoiler: Ursula aggredisce Genoveva

In Una vita, non accennerà a placarsi la follia di Ursula. La Dicenta sarà convinta che Cayetana sia ancora viva e continuerà a delirare. In un’occasione, piomberà in casa di Genoveva durante un rinfresco organizzato dalla Salmeron per annunciare il suo fidanzamento con Felipe. In un altra occasione invece, scambierà la vedova Bryce per una delle sue figlie, minacciandola con un coltello e facendola accidentalmente cadere. Genoveva verrà ritrovata priva di sensi da Felipe, ma non rivelerà all’avvocato di essere stata aggredita da Ursula. Genoveva infatti, racconterà all’uomo di essersi fatta male da sola.

Una vita, trame 7-12 marzo: Margarita rifiuta l’aiuto di Bellita

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, la nuova attività di Marcelina comincerà a creare problemi a Lolita e Felicia, che la accuseranno di concorrenza sleale. Jacinto vorrebbe farle chiudere l’attività per evitare problemi, ma Servante convincerà Marcelina a tenere duro. Bellita intanto, cercherà di aiutare Margarita dopo aver saputo delle sue disagiate condizioni economiche, facendole recapitare in forma anonima, ogni settimana, un pacco contenente generi alimentari. La moglie di Carchano scoprirà ben presto che il benefattore anonimo è Bellita e, per questo, si presenterà alla sua porta restituendo quanto donatole, rifiutando quindi il suo aiuto.

Una vita, anticipazioni: Camino va a lezione da Maite

Josè Miguel invece, affronterà il provino per la compagnia teatrale e il suo monologo sarà un successo. Le signore di Acacias intanto, cominceranno a guardare con diffidenza la nuova arrivata Maite, la quale inviterà gli uomini del quartiere nel suo atelier per mostrare loro i suoi lavori. Camino e la pittrice avranno modo di incontrarsi per la prima volta e sarà così che la nipote di Armando scoprirà che la giovane è appassionata di disegno. Per questo, si offrirà di darle lezioni. Santiago organizzerà una sorpresa per Marcia dedicandole una serenata. Maite andrà invece da Felicia per convincerla a lasciare che Camino prenda lezioni di disegno. Nonostante l’iniziale titubanza, alla fine la ristoratrice accetterà e Camino potrà iniziare le lezioni. Genoveva invece, cercherà di cacciare definitivamente Ursula da casa sua, ma la Dicenta la ricatterà e la costringerà a rispettare i patti. Cosa accadrà tra le due dark lady di Acacias? Per scoprirlo dovremo attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Ricordiamo che Una vita va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, a partire dalle 14:10. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play.

