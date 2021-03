Una vita, anticipazioni Spagna: Santiago e Felipe vengono alle mani

In Una vita, tra qualche puntata, vedremo che Santiago Becerra, il presunto marito di Marcia, prenderà a pugni Felipe, geloso delle attenzioni che l’avvocato continuerà ad avere nei confronti di Marcia. Solo l’intervento dei vicini scongiurerà il peggio.

Una vita, anticipazioni: Felipe trova un lavoro a Marcia

Nelle prossime puntate di Una vita, Felipe continuerà ad essere preoccupato per Marcia. L’avvocato cercherà di aiutare la sua ex fidanzata trovandole un lavoro e, per far questo, approfitterà delle sue conoscenze presso l’ambasciata brasiliana. Felipe però, non vorrà far sapere a Marcia che è stato lui ad averle procurato il colloquio di lavoro e perciò, le farà credere che sarà stata opera di Liberto.

Santiago intima a Felipe di stare alla larga da Marcia

In seguito, Marcia scoprirà che l’offerta di lavoro le sarà giunta grazie a Felipe e, invece che arrabbiarsi, ringrazierà l’avvocato ribadendogli tra l’altro, anche i suoi sentimenti per lui. Il loro colloquio, verrà sentito da Santiago, il quale intimerà a Felipe di stare lontano dalla moglie, minacciando di passare alle maniere forti se non lo farà. Marcia sarà molto spaventata dal marito ma, nonostante questo, continuerà a chiedergli di poter andare a lavorare per l’ambasciatore.

Una vita, spoiler: Santiago e Felipe vengono alle mani

Le cose tra Santiago e Felipe peggioreranno nel momento in cui l’avvocato andrà alla pensione per poter parlare con Marcia e Santiago, al fine di studiare una strategia per il processo contro Cesar Andrade. Quando arriverà alla pensione, Felipe si imbatterà solo in Marcia, fermandosi a parlare con lei. Quando sopraggiungerà Santiago, l’uomo traviserà le intenzioni di Felipe e di scaglierà contro di lui. Il Becerra lo afferrerà per la cravatta e lo trascinerà in strada, dove gli sferrerà un pugno in pieno volto. I vicini sopraggiungeranno richiamati dal trambusto e riusciranno a dividere i due contendenti, prima che succeda il peggio. Sarà finita qui tra Santiago e Felipe? Lo scopriremo seguendo le prossime anticipazioni di Una vita.

Potrebbero interessarti: