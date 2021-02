C’è Posta per Te, Gerry Scotti ospite: è lui il regalo di Cristina a Patrizio

Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio 2021, Gerry Scotti è stato ospite nel people show condotto da Maria De Filippi ed è stato lui il protagonista della storia di Cristina e Patrizio: una giovane coppia innamorata di Roma e che ha due figli, Ludovica e Alessandro.

Cristina ha scritto a C’è Posta per te perché voleva fare un regalo, una sorpresa e una vera e propria dichiarazione d’amore a Patrizio: il ragazzo che è riuscito a rubarle il cuore, che l’ha scelta fra tante e che gli è stato accanto nei momenti difficili che ha dovuto passare. Con la complicità della conduttrice, la ragazza ha scritto una lettera al proprio compagno e a fargli ricevere come regalo Gerry Scotti, il suo idolo televisivo.

“Sei il nostro guerriero, io ti amo tanto anche se da un po’ di tempo non riesco a dimostrartelo” Questa è la storia di un regalo speciale! #CePostaPerTe pic.twitter.com/7E9QODXOvG — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 27, 2021

Gerry Scotti a C’è Posta per Te: ecco i regali che ha fatto a Cristina e Patrizio

Come è stato riportato anche sul sito ‘361magazine.com‘, nella lettera che ha scritto Cristina per Patrizio e che è stata letta da Maria De Filippi a C’è Posta per Te, la ragazza ha confessato tutto il suo amore e ha chiesto scusa per come era intrattabile quando ha vissuto dei momenti di sconforto e difficili in passato.

“(…) Da oggi tante cose cambieranno (…) Tu sei un angelo paziente e dolcissimo. Io non so come farei senza di te. Sei sempre tanto gentile con me ed io ancora non so se ti merito. La cosa più romantica è che mi chiami ancora principessa, che mi porti la colazione a letto e che, nonostante tutto, non mi fai mancare nulla (…) Ti prometto di regalarti tanta leggerezza, speranza, amore e felicità (…) I soldi non ci devono impedire di vivere il nostro amore al meglio, pienamente, senza alcun riserbo (…) Siamo oramai una famiglia. So che abbiamo passato momenti di sconforto, quando non riuscivamo ad andare avanti, quando non riuscivamo a pagare le bollette, l’affitto o i libri per i bimbi. Ma noi ci amiamo, io ti amo, e questo, a prescindere da tutto, deve bastarci per andare avanti insieme (…) Tu, amore mio, che ti sei sempre spaccato la schiena per noi, stasera non devi fare nulla, solo guardare quella scala (…)”

Ed ecco che dalla scala di C’è Posta per Te è apparso l’idolo televisivo di Patrizio: Gerry Scotti! Il conduttore televisivo ha detto che stando al di là della busta ha avuto modo di capire quanto lei lo ama e quanta passione ci sia tra loro due nonostante le difficoltà. Ha anche aggiunto che tra le promesse che le farà la sua futura moglie, c’è quella che non spegnerà più la televisione quando gioca la Roma.

“I campioni non sono solo negli stadi, ci sono dei campioni nella vita di tutti i giorni” #CePostaPerTe pic.twitter.com/Yb8icavIMt — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 27, 2021

A conclusione della prima storia della serata di C’è Posta per Te, Gerry Scotti ha consegnato a Patrizio delle buste con dentro dei regali preziosi: cose per la casa, un mezzo di trasporto per il giovane papà e oggetti vari per i loro bambini. Tutto quello che potrebbe servire alla giovane coppia per costruire il loro futuro.