Dove vedere la partita tra San Marino Academy e Juventus in TV e streaming

La Serie A femminile 2020/21 torna di nuovo in campo con la sfida tra San Marino Academy e Juventus , valida per la 14° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere San Marino Academy Juventus, in calendario il giorno 28 Febbraio alle ore 14:30.

Dove vedere San Marino Academy Juventus

La partita San Marino Academy – Juventus di Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma on demand realizzata da TIM, disponibile sia per i clienti di rete fissa TIM che per i non abbonati. Non è invece prevista la diretta TV.

Lo streaming di San Marino Academy Juventus femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. Inoltre, chi vuole potrà seguire la gara live su PC Windows o Mac collegandosi al sito timvision.it.

L’interesse generale sul calcio in rosa è in continua ascesa e la gara tra San Marino Academy e Juventus della 14° giornata di Serie A è la chiara dimostrazione di quanto sia cresciuto il livello dei club femminili in questi ultimi anni, grazie anche all’importante vetrina dei Campionati Mondiali di calcio disputati in Francia.

Se hai sottoscritto un contratto di rete fissa TIM Super, TIM Smart e TIM Connect, TIMvision è già incluso nel tuo abbonamento. In caso contrario, per vedere la diretta di San Marino Academy Juventus e di tutte le altre partite di Serie A femminile devi iscriverti a TIMvision Plus al costo di 5 euro al mese. Se sei interessato, ti invitiamo a consultare maggiori informazioni sull’abbonamento TIMvision a questo link (i primi 30 giorni sono gratis).

Inoltre, ti invitiamo a consultare il calendario di Serie A femminile della stagione 2020/21, in modo da restare sempre aggiornato sulle date e gli orari delle prossime sfide in programma. Sempre nel nostro calendario troverai anche la piattaforma (TIMvision o Sky) dove vedere ogni incontro.

Programma San Marino Academy Juventus di Serie A femminile

In conclusione, ecco un veloce riepilogo su quando e come vedere San Marino Academy vs Juventus del campionato della Serie A donne: