Uovo di Pasqua Chiara Ferragni: dove si compra, prezzo e sorpresa

Scorrendo nel vostro feed di Instagram vi siete imbattute in uno degli ultimi scatti di Chiara Ferragni, trovando qualcosa di diverso rispetto al solito: un uovo di Pasqua rosa, anzi più uova di Pasqua rosa, contraddistinte dall’inconfondibile occhio azzurro, che unito al colore rosa rientra tra i simboli del brand creato dalla più celebre influencer italiana. Tutto bello, anzi no, bellissimo, tanto che lo vorreste già come vostro regalo per le prossime festività, abbiamo indovinato?

Confidando in una risposta positiva, vi spieghiamo brevemente dove comprare e quanto costa l’uovo di Pasqua brandizzato Chiara Ferragni. Vi diciamo anche quale sorpresa c’è al suo interno (spoiler: sono due).

Dove si compra l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni

L’uovo di Pasqua 2021 di Chiara Ferragni è in vendita nei migliori supermercati e su Amazon. Realizzate con la collaborazione di Dolci Preziosi, le uova sono disponibili in tre diverse versioni: una versione standard da 280 g, quella da 150 g, e una deluxe con il contenitore rosa o celeste.

La Ferragni devolverà i proventi delle vendite in beneficenza a I bambini delle fate, un’impresa sociale a sostegno di famiglie con autismo e disabilità. Ecco quanto si legge nella sezione Chi siamo del sito ufficiale ibambinidellefate.it:

Siamo un'impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità.

Quanto costa l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni

Il prezzo dell’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni varia in base al modello che si acquista:

dai 12 ai 20 euro per il modello da 280 grammi

per il modello da 280 grammi dai 4,99 ai 9,99 euro per il modello da 150 grammi

per il modello da 150 grammi 24,90 euro per la versione deluxe

Che sorpresa trovo dentro?

Come sorpresa dentro l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni si può trovare un pettine o dei tatuaggi per bambini. Il pettine, caratterizzato dall’iconico occhio azzurro del brand, è la sorpresa dell’uovo da 280 grammi, mentre i tatoo per bambini sono il regalo presente all’interno dell’uovo di pasqua da 150 grammi.

In rete alcuni utenti si lamentano di trovare sempre la stessa sorpresa, dunque o il pettine o gli stickers, in realtà però le uova di Pasqua rosa della Ferragni sono state pensate proprio per contenere queste due uniche sorprese. Il focus, lo ricordiamo, è quello di aiutare l’organizzazione I bambini delle fate nel loro impegno volto all’inclusione sociale delle famiglie con bambini autistici o affetti da altre forme di disabilità.

