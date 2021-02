Chi l’ha visto? Anticipazioni e argomenti principali della puntata di stasera

Stasera in tv torna una nuova puntata di Chi l’ha visto? Il programma andrà in onda come di consueto alle ore 21:20 su Rai Tre. La trasmissione di servizio condotta da Federica Sciarelli che si occupa di cercare di ritrovare le persone che sono scomparse, aiutando le famiglie a far riabbracciare un proprio caro, è uno dei programmi di punta della rete diretta da Franco Di Mare. Leggiamo insieme le anticipazioni sugli argomenti di stasera.

Chi l’ha Visto, gli argomenti della puntata di stasera 24 febbraio 2021

Intervista esclusiva al presunto omicida di Luigi e Alessandro

Nella puntata di stasera di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli tornerà a parlare dopo diverso tempo del caso di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino: i due uomini sono ormai scomparsi da ben 7 anni vicino a Siracusa e solo dopo varie indagini svolte dagli inquirenti i loro corpi e resti sono stati ritrovati nella villa dove lavoravano.

Per questo omicidio è ancora indagato il datore di lavoro di Luigi e Alessandro e proprio nel corso della puntata di Chi l’ha visto, andrà in onda una intervista esclusiva di quest’ultimo che rilasciò qualche ora prima dal suo arresto. In studio, inoltre, ci saranno i familiari di entrambi gli uomini che proveranno a fare chiarezza sui tragici eventi del passato.

Nella prossima puntata Alessandro e Luigi mai usciti da quella villa. In esclusiva l’intervista al datore di lavoro, arrestato mentre scappava con una parrucca in testa. Mercoledì #24febbraio alle 21:20 su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/FIajAkZal9 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 23, 2021

Caso dei coniugi di Bolzano: gli aggiornamenti

Durante la diretta di stasera di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli dedicherà anche un ampio spazio per parlare nuovamente del caso dei coniugi di Bolzano: il principale sospettato è Benno, il figlio della coppia, e la conduttrice darà tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso, integrando la vicenda con tutte le novità che gli inquirenti hanno scovato e che sono emerse nel corso delle ultime ore.

Si parlerà, inoltre, anche di un caso di ritrovamento: una ragazza, infatti, è stata rintracciata da un inviato della trasmissione dopo che la nonna aveva fatto un appello proprio a Chi l’ha visto e in diretta nella puntata andata in onda la scorsa settimana. Ovviamente, come in tutte le messe in onda, non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto delle persone in difficoltà, che verranno mostrate e commentate live dalla conduttrice Federica Sciarelli.

Come e dove vedere la replica di Chi l’ha visto?

