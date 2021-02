Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni stasera 23 febbraio 2021

Stasera Tutto è possibile è il programma condotto da Stefano De Martino che va in onda alle ore 21:20 circa su Rai Due. Dopo essersi preso una pausa la scorsa settimana è pronto a tornare e lo farà proprio questa sera, martedì 23 febbraio 2021, con gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Luvia il quale, questa settimana, proporrà nuovamente l’imitazione di Maria De Filippi, dopo aver conquistato tutti imitando in modo magistrale Barbara d’Urso.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 23 febbraio

Gli ospiti di questa sera saranno Anna Capasso, artista poliedrica del mondo dello spettacolo, Clementino dopo la sua recente esperienza di giudice a The Voice Senior, Andrea Delogu conduttrice di Ricomincio da Rai3, Paola Di Benedetto vincitrice della precedente edizione del GFVip oltre a Barbara Foria, l’immancabile Sergio Friscia e Gianluca Fubelli.

Stasera tutto è possibile, il tema della serata

Dopo il tema della precedente puntata sui “viaggi del tempo”, il tema di stasera sarà il mondo animale. Le anticipazioni della puntata del 23 febbraio ci dicono che gli ospiti del programma Stasera tutto è possibile, si metteranno in gioco con diverse prove: ci sarà la consueta, famosa e icona della trasmissione Stanza Inclinata, che con il suo pavimento in obliquo di 22,5 gradi metterà in difficoltà gli ospiti coinvolti. Tra gli altri game ci sarà lo ‘Stammi dietro dance’, ‘Serenata Step’, ‘Segui il labiale’, ‘Dalla A alla Z’, ‘Do re mi fa male’, ‘Mimo senza filtri’ e altri divertentissimi giochi che sapranno regalare delle ore di spensieratezza e il sorriso al pubblico da casa che potrà interagire con il programma grazie all’hashtag Stasera tutto è possibile.