Love Island Italy, alla conduzione una nota influencer ed ex corteggiatrice di U&D

La prima edizione di Love Island è in arrivo anche in Italia e andrà in onda su ‘Discovery’, ma dovrebbe essere trasmessa anche chiaro sul canale ‘Real Time’. Si era vociferato che ci sarebbe stato un conduttore o una conduttrice e una voce narrata; sulla voce che racconterà quello che accade all’interno della villa non abbiamo al momento alcuna notizia, mentre su chi sarà alla guida del nuovo reality show targato Fremantle sì: Chi è la conduttrice di Love Island Italy? Scopriamolo insieme.

Love Island Italy: ecco chi è la conduttrice del reality show

La conduttrice di Love Island Italy è Giulia De Lellis: la ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ è stata selezionata e scelta per essere al timone di questo nuovo reality show. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer ed ex di Andrea Damante con delle storie sul proprio profilo Social, condividendo in questo modo con i propri follower la sua gioia di essere alla guida, totalmente da sola, di un programma televisivo.

Come viene riportato anche sul sito ‘velvetgossip.it’, questo è stato un anno di grande successo quello di Giulia De Lellis che, dopo essere stata protagonista insieme a Gemma Galgani della trasmissione targata ‘Witty Tv’ ‘Giortì’, è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo e in solitaria guidando il programma Love Island Italy.

Tutto quello che c’è da sapere su Love Island Italy e come funziona il reality

All’interno del reality show Love Island parrebbe esserci un’altra conoscenza di Maria De Filippi, anche se non siamo abituati a vederlo davanti allo schermo e, proprio questa persona, ha deciso di dare un tocco diverso a questo reality show rispetto al format originale ben più trash che viene mandato in onda negli altri paesi.

Non c’è ancora una data di inizio precisa di Love Island, quello che per ora sembra essere sicuro, come ha anche detto la De Lellis, è che i casting per partecipare come concorrenti sono aperti, basterà essere single e avere dai diciotto anni in su. Il luogo in cui si svolgerà il reality show, invece, dovrebbe essere una villa in uno splendido posto che però, al momento, è ancora top secret.

Love Island Italy dovrebbe raccontare le vicende quotidiane di alcuni ragazzi all’interno di questa lussuosa villa e dovrebbe essere trasmesso tutti i giorni, anche se non si conosce ancora l’orario di messa in onda e la fascia che andrà ad occupare.