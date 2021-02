Una vita, anticipazioni 21-26 febbraio: Ursula fuori di sé

Le puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 21 al 26 febbraio saranno ricche di avvenimenti. In primis vedremo che Ursula sembrerà essere sull’orlo della pazzia e sempre più determinata a vendicarsi di tutto il vicinato. Marcia invece, sembrerà trovare conferma ai suoi sospetti: Santiago non è suo marito.

Una vita, spoiler: Marcia sospetta che Santiago non sia suo marito

In Una vita le vicende continueranno a ruotare attorno a Marcia e Santiago. La brasiliana si confiderà con Cadilda e le confesserà di credere che Santiago in realtà non sia suo marito. Donna Susana invece, sarà dispiaciuta per la partenza di Armando e si mostrerà scontrosa con i vicini. Emilio nel frattempo, cercherà di convincerà Cinta a tornare sul palcoscenico, mentre José sembrerà essere sempre più affascinato dal mondo della recitazione.

Anticipazioni Una vita: Ursula sull’orlo della pazzia

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 26 febbraio, Ursula sarà tormentata dai ricordi del passato a nulla serviranno i tentativi di Fabiana per calmarla. La Dicenta, sempre più fuori di sé, giurerà vendetta contro i vicini di Acacias e per questo, chiederà aiuto ancora una volta a Genoveva. José intanto, senza dire nulla a Bellita, entrerà a far parte della compagnia teatrale della parrocchia.

Una vita, trame 21-26 febbraio: Genoveva e Felipe sempre più vicini

Nelle prossime trame di Una vita, vedremo che Marcia sarà sempre più determinata a scoprire la verità su Santiago. La brasiliana recupererà al banco dei pegni la fede nuziale e constaterà che l’anello è troppo largo per Santiago, confermando di fatto i suoi sospetti. La fede non può essere dell’uomo che si sta spacciando per suo marito! Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Genoveva terrà un discorso riguardo al successo della missione per il rimpatrio dei soldati e, subito dopo, lei e Felipe si scambieranno un bacio passionale. A questo punto, sembrerà che la vedova Bryce sia riuscita a riconquistare Felipe ma, per scoprire tutti i dettagli su questa vicenda, dovremo attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Ricordiamo inoltre che la soap ambientata ad Acacias va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:10. La domenica invece, l’appuntamento è alle 15:20 circa, subito dopo la messa in onda de Il segreto.

