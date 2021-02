C’è Posta per te, ospiti e anticipazioni di oggi 20 febbraio

Oggi 20 febbraio a partire dalle 21:25 su Canale 5, nuovo appuntamento con C’è Posta per te, il people show di Maria De Filippi giunto ormai alla 21esima edizione. Come da tradizione, anche nella puntata di questa sera interverranno due ospiti d’eccezione pronti a regalare un sorriso al destinatario della posta. Vediamo di seguito quali saranno le sorprese che Maria De Filippi ha in serbo per noi.

C’è Posta per te, De Martino e Renato Zero ospiti del 20 febbraio

C’è Posta per te è giunto al settimo appuntamento stagionale. In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ci intratterrà ancora una volta con storie di drammi familiari, di tradimenti, ricongiunzioni o semplicemente con dei regali che il mittente della posta vuole fare ad un proprio caro. Per questo, anche in questa puntata giungeranno in studio due ospiti illustri. Dalle anticipazioni fornite dalle pagine social ufficiali della trasmissione, veniamo a sapere che interverranno il ballerino e conduttore Stefano De Martino e il cantautore e showman Renato Zero. Gli ospiti saranno dunque coinvolti in due storie emozionanti e, come prevedibile, saranno il regalo per qualche loro fan.

Tra gli ospiti della settima puntata di #CePostaPerTe ci sarà lo straordinario cantautore e showman @renatozer0! Appuntamento domani alle 21.15 su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/mEsOTP4Yz6 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2021

Bellissimo, ma anche bravissimo… Stefano De Martino sarà protagonista di una delle storie di questa sera! Vi aspettiamo alle 21.15 su Canale 5 💖 #CePostaPerTe pic.twitter.com/NGZ8RsH9jf — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 20, 2021

Come vedere la replica di C’è Posta per Te in streaming

Se non riuscite a vedere la puntata di C’è Posta per Te di sabato 20 febbraio non temete: ecco come e dove vedere la replica di C’è Posta per Te in streaming. Semplici informazioni per poter rivedere la messa in onda come e quando volete.