Sanremo 2021, che duetto tra gli ospiti della finale! Ecco di chi si tratta

Sanremo 2021 si avvicina e le conferme e le smentite in merito agli ospiti che si avvicenderanno sul palco del teatro Ariston si fanno sempre più insistenti. Amadeus ha confermato qualche giorno fa come ospiti Alessandra Amoroso e i Negramaro. Il direttore artistico, però, non sembra si voglia fermare qui e sta puntando ad un duetto tutto al femminile e formato da due grandi artiste della musica italiana per la serata finale della kermesse che andrà in onda sabato 6 marzo 2021.

Sanremo 2021: duetteranno Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni? Le ultime news

Per la serata finale di Sanremo 2021 potrebbero fare un duetto Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Come viene riportato sul sito ‘davidemaggio.it’, il condizionale è d’obbligo; se per la il secondo nome ne è stata data la conferma ufficiale da parte del Direttore artistico del Festival della canzone Italiana, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l’ospitata della Mannoia.

Quello che sembra essere certo, invece, è che si sta lavorando affinché la futura moglie di Carlo Di Francesco possa calcare il palco dell’Ariston e di Sanremo 2021 per cantare insieme alla cantante meneghina. Le due, oltretutto, non sono nuove ad una collaborazione simile. Proprio durante la seconda e ultima puntata dello show “La Musica che Gira Intorno”, condotto dalla Mannoia, si sono trovate a cantare insieme un brano; senza contare il fatto che la coppia, artisticamente parlando, ha inciso il brano “Senza Paura” della Vanoni.

Insomma…se Amadeus riuscirà a mettere a segno anche questo colpo ci saranno degli ospiti di un certo spessore e anche molto importanti durante la settimana di Sanremo 2021