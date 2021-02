Non è l’Arena, Asia Argento litiga con un ospite: “ti metto il tacco in bocca”

Asia Argento è stata ospite da Massimo Giletti nell’ultima puntata andata in onda ieri, domenica 14 febbraio 2021, di Non è l’Arena. L’attrice è stata invitata in merito ad uno degli argomenti che si sono trattati durante la prima serata di La7: il caso Genovese. La figlia di Dario Argento, infatti, è intervenuta per raccontare la sua esperienza come vittima, dal momento che è stata violentata da Harvey Weinstein uomo che, per altro, ha denunciato.

Non è l’Arena: Asia Argento litiga con il Direttore di ‘Libero’ Pietro Senaldi

Tra gli ospiti della puntata di Non è l’Arena, per parlare dell’argomento che è stato ribattezzato “Terrazza Sentimento”, c’era anche il Direttore di ‘Libero’ Pietro Senaldi. Non potendo presenziare nello studio si è collegato da casa e se la sarebbe presa con Asia Argento per alcune dichiarazioni dell’attrice rilasciate in passato, dicendo che bisogna mettere una didascalia quando lei parla, perché non capisce il motivo per cui lei abbia detto che lo stupro l’ha arricchita.

Come riporta il sito ‘Trashitaliano’, proprio queste esternazioni fatte dal Direttore del quotidiano hanno scaturito la litigata tra Asia Argento e Pietro Senaldi in diretta a Non è l’Arena.

“(…) Stai zitto! Devi stare zitto! Devi stare zitto! Hai rotto le p***e a tutte le donne! Ti meno, ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento! Tu sei violento, hai un’anima sporca (…)”

#nonelarena Pietro Senaldi: "Tu sei una donna violenta!". Asia Argento: "Devi stare zitto! Hai rotto le palle a tutte le donne. Ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento" https://t.co/8YSqwzL8hS — La7 (@La7tv) February 14, 2021

Dopo queste esternazioni da parte della figlia di Dario Argento, Senaldi ha replicato dicendo che è lei ad essere una donna violenta. La lite è andata poi a scemare, ma il popolo del web e di Twitter in particolare, non sembra aver apprezzato quello che ha detto l’attrice romana durante la trasmissione Non è l’Arena e durante l’argomento che riguardava il caso Genovese. Durante la diretta, infatti, Asia Argento parrebbe aver detto che tutti i giovani si sono drogati almeno una volta. Questa frase ha fatto insorgere il web e tutti quei ragazzi che non hanno mai fatto abuso di sostanze. Di seguito potete trovare qualche Tweet a riguardo.

Asia Argento e lo stupro che arricchisce.

Il grande contributo delle femministe alle donne.#MeToo — Ezio Martelletto (@ezzo24) February 15, 2021

#giletti ha terminato la puntata con ignoranza, cafonaggine e superficialità. Anzichè aiutare le due modelle, ha banalizzato la cosa invitando Asia Argento. — Giuseppe Crisafi Jj 🇮🇹✝️ (@GiuseppeCrisaf1) February 15, 2021

