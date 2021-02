Mondiali Cortina, la programmazione TV della discesa libera femminile di oggi

Oggi, sabato 13 febbraio, nuova giornata di gare ai Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Dopo la giornata interlocutoria di ieri, durante la quale si sono disputate le prove per le due discese, sarà la volta della discesa femminile sulla pista Olympia delle Tofane. Sul fronte medaglie, le speranze azzurre sono riposte su Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Nadia Delago, ma rispetto al Super G di giovedì le aspettative per il podio sono nettamente inferiori.

Ma vediamo la programmazione televisiva di oggi dei Mondiali di Cortina 2021, con gli orari della diretta TV della discesa libera femminile.

Orari e diretta TV della discesa libera femminile

La discesa femminile valida per i Campionati del Mondo di Sci a Cortina sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) alle ore 11:00, a pagamento su Eurosport 2 (canale 211 di Sky).

Prima che si infortunasse, Sofia Goggia era data da tutti come la favorita numero uno per la medaglia d’oro. In sua assenza però i favori del pronostico premiano la statunitense Breezy Johnson, che nella coppa di specialità insegue l’atleta azzurra al secondo posto. Un altro nome da tenere in considerazione per la gara odierna è quello di Corinne Suter, medaglia d’argento in Super G alle spalle soltanto della connazionale (e favorita) Lara Gut. Nel novero delle possibili outsider si fanno i nomi Kira Weidle, Ester Ledecka e Tamara Tippler.

Dove vedere la discesa libera femminile di oggi in streaming

Se non si ha la possibilità di seguirla in televisione, sarà possibile guardare la discesa libera di oggi 13 febbraio in streaming su Rai Play (gratis) o a pagamento su Eurosport Player, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus.

Prima di andare, vi invitiamo a consultare il calendario dei Mondiali di Sci 2021 a Cortina d’Ampezzo, con tutti gli orari, i canali TV e le piattaforme streaming per seguire la competizione iridata di quest’anno che vede protagonista il nostro Paese.