C’è Posta per Te, anticipazioni e 2 ospiti esclusivi sabato 13 febbraio 2021

Nella nuova puntata di C’è Posta per Te che andrà in onda domani sera, sabato 13 febbraio 2021, alle ore 21:20 su Canale 5, alla corte di Maria De Filippi arriveranno due ospiti esclusivi ed entrambi appartenenti al mondo dello spettacolo: il primo è un famosissimo conduttore, attore e showman televisivo, la seconda, invece, è una delle atlete più forti al mondo nella sua disciplina. Scopriamo insieme quali sono i due invitati esclusivi presenti nello studio del People show di Mediaset!

C’è Posta per Te: tutti gli ospiti di sabato 13 febbraio 2021 e qualche anticipazione

Gli ospiti di C’è Posta per Te saranno Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Entrambi sono stati chiamati per fare un regalo, una sorpresa alla persona che ha ricevuto la lettera. Ne approfittiamo per segnalarvi che l’amato mattatore della tv italiana tornerà a marzo con il preserale ‘Avanti un altro’ che, per una sera alla settimana, presumibilmente il venerdì, terrà compagnia al pubblico anche in prima serata. Sulla nuotatrice olimpica, invece, vi ricordiamo che sta vestendo i panni della giudice nello show ‘Italia’s Got Talent’.

Tra gli ospiti della sesta puntata di #CePostaPerTe ci sarà la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazionale Federica Pellegrini! Appuntamento domani alle 21.15 su Canale 5 😍 @mafaldina88 pic.twitter.com/4INqwrqBtC — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2021

Oltre alle due sorprese ci sarà spazio, presumibilmente, anche per storie di amori interrotti o di drammi familiari. Come siamo stati abituati in questi ultimi anni, i racconti dovrebbero essere 5 e tutti differenti tra loro.

Come vedere la replica di C’è Posta per Te in streaming

Se non riuscite a vedere la puntata di C’è Posta per Te di sabato 13 febbraio o, arrivati ad un certo punto, il sonno prende il sopravvento e preferite andare a dormire, non temete: ecco come e dove vedere la replica di C’è Posta per Te in streaming. Semplici informazioni per poter rivedere la messa in onda come e quando volete.