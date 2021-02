A grande richiesta, su Rai 1 cinque speciali con Conti, De Sica e tanti ospiti

Rai 1 ha un nuovo sabato sera… A grande richiesta. Spostata al venerdì La canzone segreta, al sabato la rete ora diretta da Stefano Coletta si prepara ad ospitare uno show nuovo di zecca. Parliamo di un programma nuovo a tutti gli effetti, ma che tanto ricorda le maratone tv del passato, sia per numero di conduttori che di ospiti.

A grande richiesta su Rai 1

Si parte il 13 febbraio 2021 con la prima delle cinque puntate. A condurre il primo appuntamento di A grande richiesta sarà la coppia tv formata da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Il titolo della serata iniziale su Rai 1 è “Parlami d’amore” e si svolgerà tra canzoni ed ospiti.

La settimana successiva, sabato 20 febbraio, sarà la volta dell’omaggio a Patty Pravo. A presentare la seconda serata dello show, denominata “Minaccia bionda”, ci penserà Flavio Insinna. Lo scopo della puntata è omaggiare una delle artisti più amate di tutti i tempi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sabato 27 febbraio arriva invece Carlo Conti. L’idea di “Che sarà sarà” è quella di riunire il popolare gruppo musicale dei Ricchi e Poveri. A Conti, nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, il compito di ripercorrere le canzoni più e meno famose dei cantanti.

Dunque, i settanta anni di Loredana Berté con la conduzione di Alberto Matano – la speciale serata messa in piedi per la rocker si chiamerà “Non sono una signora” – ed infine, sabato 13 marzo, lo show di Christian De Sica che chiuderà le cinque puntate.

Gli ospiti della prima puntata

Ma chi ci sarà tra gli ospiti della prima puntata? Davvero tanti i nomi “arruolati” nel cast che andranno ad “impreziosire” i singoli speciali di A grande richiesta, questo sabato 13 febbraio in onda in diretta dagli studi Voxon di Roma e con Cristiano D’Alisera alla regia.

Prodotta in collaborazione con Ballandi, questa puntata iniziale avrà come ospiti più di dieci cantanti: da Massimo Ranieri e Gino Paoli con Danilo Rea, da Rita Pavone e Peppino Di Capri, passando per Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Marcella Bella, Fausto Leali, Dolcenera, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Sergio Cammariere e Karima.

Il programma si potrà commentare sui social con l’hashtag #Parlamidamore e questo primo appuntamento speciale è scritto da Massimo Romeo Piparo, Marco Pantaleo, Simone di Rosa, Simone Pinelli, con la collaborazione dell’autore Francesco Valitutti.