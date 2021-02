Italia’s Got Talent, le migliori esibizioni della puntata di stasera su TV8

Le anticipazioni della terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, ci raccontano di molte esibizioni diverse tra di loro e molto particolari. Nel nuovo episodio dello show che verrà trasmesso in prima visione assoluta su TV8 alle ore 21:30, infatti, ci sarà spazio per il ballo, per il canto e anche per performance che faranno rimanere i quattro giudici e il pubblico a bocca aperta.

Nelle audizioni di questa sera di Italia’s Got Talent ci sarà una donna che arriva dal Brasile che non solo ballerà, ma mentre muoverà i passi di danza metterà a dura prova e sotto stress il proprio cuoio capelluto. Rimanendo in tema ballo, ci sarà una concorrente che farà una esibizione in omaggio a Frida Kahlo. Ci sarà spazio anche per le coppie, nello specifico due fidanzati: lei irlandese e lui italiano, si esibiranno in un duetto canoro. I due sono stati costretti a stare lontani l’uno dall’altra per ben due anni, per questo motivo, parrebbe, che l’esibizione di canto dei protagonisti sia molto emozionante. Ci sarà anche il momento per dedicare un ricordo ai Kiss da parte di uno stravagante pattinatore. Chi di loro riuscirà a catturare l’attenzione dei quattro giudici del talent show? Ma attenzione: le esibizioni non sono finite qua!

Tutte le anticipazioni e le esibizioni della puntata di mercoledì 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent

Oltre alle esibizioni che spazieranno dal canto al ballo, secondo le anticipazioni della puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, ci sarà spazio per una vasta gamma di performer che dovranno aggiudicarsi almeno 3 “sì” da parte dei quattro giudici: Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano, per passare al turno successivo. A tal proposito, ricordiamo che nella prima puntata del 27 gennaio Mara Maionchi ha usato il Golden Buzzer, mandando direttamente in finale il gruppo “Black Widow”, giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile. Christian Stoinev, con il suo chihuahua Percy, invece, è stato scelto da tutti e quattro i giurati in quanto meritevole, secondo loro, di accedere alla finale. Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 la stessa sorte è toccata alle sorelle ‘Bello Sisters’. Ma ora, torniamo a noi e alle esibizioni di questa sera.

Come viene riportato anche sul sito ‘tv.blog.it’, a catturare l’attenzione dei 4 giurati ci sarà anche un performer proveniente da Mirano, stesso paese di Federica Pellegrini, che aprirà le bottiglie di champagne con la sciabola utilizzando la tecnica dello Sabrage. Proprio la nuotatrice sarà protagonista di una gara di flessioni con Frank Matano e a giudicarli sarà un personal trainer che si esibirà con esercizi fisici massacranti. Chi vincerà tra i due giudici? Dopo questo simpatico siparietto sarà possibile assistere a una performance di un cosplayer, che vestirà i panni di Clark Kent e di Superman. Una esibizione con un piano forte che, però, non sarà normale: la particolarità risiederà nel fatto che verrà suonato a più mani. Ci sarà poi spazio anche per una esibizione che potremmo definire “nostalgica”: un concorrente farà una performance ispirata ai videogame anni ’80.

Riusciranno i Talenti a convincere la meravigliosa giuria di #IGT? ✨Riusciranno a dimostrare a tutta Italia quanto sono unici e pazzeschi? 😯 Lo scoprirete mercoledì alle 21.30,su @tv8it. 🔥 💣 pic.twitter.com/DPG1By9GT5 — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 8, 2021

Segnaliamo, inoltre, che durante l’esibizione di un ballerino autodidatta di Caserta verranno coinvolti anche Joe Bastianich e Lodovica Comello. Quattro Drag Queen, invece, porteranno sul palco la performance che le vedrà esibirsi ispirandosi a quattro grandi artiste della musica internazionale: Beyoncé, Lady Gaga, Madonna e Rihanna. Completeranno il quadro delle esibizioni di questa puntata di Italia’s Got Talent quella di un comico e quella di un esperimento di trasmissione del pensiero.