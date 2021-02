DMAX in streaming, la guida passo dopo passo per vedere la diretta live

Vedere DMAX in streaming è utile per chi si trova fuori casa e vuole seguire in diretta un determinato programma in onda sul canale appartenente al gruppo Discovery, oppure anche per chi abita in una casa dove uno o più televisori sono già occupati da altri canali. Per fortuna la piattaforma Discovery Plus consente a tutti di guardare DMAX in diretta streaming gratis: nella nostra guida vi spieghiamo come fare passo dopo passo, così da non dovervi più fasciare la testa per trovare una soluzione al problema. Si tratta di una procedura davvero semplice, alla portata di tutti: come dire, non avete scuse ecco.

Guida per vedere DMAX in streaming

Ecco i passaggi da seguire per vedere DMAX in diretta streaming:

Collegarsi al sito Discovery Plus (www.discoveryplus.it) Selezionare la categoria Canali dal menu in alto a sinistra Scegliere il riquadro del canale DMAX Cliccare sul tasto Consenti per confermare di essere maggiorenne e verificare l’identità Selezionare il bottone Guarda Live per avviare il video della diretta Attendere la fine del video pubblicitario

È tutto, se eseguiti correttamente questi sono i soli semplici passaggi per vedere DMAX live. Contrariamente ad altri analoghi servizi presenti in rete, come ad esempio Rai Play e Mediaset Play, Discovery Plus consente di guardare DMAX in streaming senza la necessità di registrare un nuovo profilo utente tramite un indirizzo di posta elettronica personale o il login a un account social (Facebook). Inoltre, nonostante sia un servizio in abbonamento, la piattaforma streaming Discovery + permette anche agli utenti non abbonati di vedere gratuitamente i programmi trasmessi in chiaro sui canali appartenenti al gruppo Discovery, tra cui figura appunto anche DMAX.

DMAX diretta streaming, i contenuti migliori gratis online

Vedere DMAX in streaming gratis significa anche avere libero accesso online ai migliori contenuti trasmessi in chiaro sul canale numero 52 del digitale terrestre. Tra gli eventi più importanti si annoverano il Torneo Sei Nazioni di rugby, che ogni anno vede impegnata la Nazionale italiana con alterne fortune. Restando in tema di sport, su Discovery Plus è possibile guardare il live streaming del Monday Night Raw della WWE (World Wrestling Entertainment), appuntamento durante il quale si affrontano le vere superstar del wrestling. Ma DMAX non è soltanto rugby e wrestling, è molto altro.

Nell’elenco dei programmi più visti su DMAX in streaming c’è infatti anche Il banco dei pugni, un reality show a tutti gli effetti con protagonista la famiglia Gold, titolare di un banco dei pegni in Arizona, precisamente nella città di Phoenix. Il programma televisivo, in onda in esclusiva su DMAX in chiaro e online su Discovery Plus, segue le spassose vicende della famiglia residente nello Stato dell’Arizona. Altri due programmi di grande interesse visibili su DMAX in diretta streaming sono Man vs Food e Vado a vivere nel bosco: il primo è basato su sfide culinarie extra-large (nel senso letterale del termine), il secondo invece racconta la storia dell’artigiano Marty Raney e dei suoi figli.

La nostra guida su come vedere DMAX in streaming si chiude qui. Ci auguriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla vostra domanda iniziale, in modo da poter seguire d’ora in avanti il canale del gruppo Discovery da PC, smartphone e tablet ovunque voi siate.