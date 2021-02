Mina Settembre, finale di stagione: le anticipazioni del 14 febbraio

Domenica 14 febbraio in prima serata su Rai 1, andrà in onda la sesta e ultima puntata di Mina Settembre. La serie con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno è arrivata al finale di stagione che, stando alle anticipazioni, ci riserverà molti colpi di scena. L’assistente sociale infatti, scoprirà un doloroso segreto riguardante il padre. Per lei giungerà anche il momento di decidere tra Domenico e Claudio.

Mina Settembre, cosa accadrà nell’ultima puntata del 14 febbraio

L’appuntamento con la sesta e ultima puntata di Mina Settembre è per domenica 14 febbraio su Rai 1 a partire dalle 21:25. Nel corso della serata vedremo la messa in onda degli ultimi due episodi della serie. Nel primo, intitolato ‘Piccole grandi bugie’, Mina dovrà affrontare una rivelazione che riaprirà vecchie ferite. Mentre sarà impegnata a rimettere insieme i pezzi della sua vita, la badante della madre svanirà nel nulla. Mina cercherà quindi di capire cosa le sia successo e comincerà ad indagare. Sarà così che si imbatterà in alcuni segreti della donna.

Mina Settembre, finale di stagione: una verità sconvolgente

Nel secondo episodio della serata, intitolato ‘Mio fratello non è figlio unico’, Mina si ritroverà a dover prendere una decisione sul suo futuro sentimentale, ma non solo. L’assistente sociale dovrà fare i conti con la verità su suo padre. Un segreto riguardante proprio l’uomo, sconvolgerà non solo Mina, ma anche le persone a lei care. Claudio starà accanto alla giovane anche in questa occasione, mentre Domenico sembrerà distante e accetterà di lasciare il consultorio per andare a lavorare in una clinica privata.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire l’ultimo appuntamento di Mina Settembre in onda domenica 14 febbraio a partire dalle 21:25 su Rai 1.

Potrebbe interessarti: come e dove vedere la replica di Mina Settembre.