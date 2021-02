Beautiful, anticipazioni Usa: Hope vede il bacio tra Liam e Steffy

In Beautiful, Thomas continuerà a tramare per riprendersi Hope. Il ragazzo sarà sempre ossessionato dalla giovane Logan, tanto da arrivare ad architettare un piano che porterà Hope ad assistere ad un bacio tra Liam e Steffy. Riuscirà Thomas a dividere per sempre Hope e Liam? Vediamo nel dettaglio cosa vedremo su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.

Beautiful, anticipazioni: Liam chiede a Hope si sposarlo ma a determinate condizioni

Dopo aver inscenato la sua morte, Thomas cercherà ancora di manipolare le vite di chi gli sta intorno. Dopo essere riuscito a separare Brooke e Ridge, il giovane cercherà di riconquistare Hope, della quale continuerà ad essere ossessionato. Nonostante faccia credere a tutti di aver voltato pagina avvicinandosi a Zoe, Liam non crederà affatto al suo cambiamento. Il giovane Spencer chiederà a Hope di sposarlo ma detterà delle condizioni. La ragazza dovrà allontanarsi da Thomas e rinunciare alla custodia di Douglas. La Logan rifiuterà le condizioni poste da Liam anche se, successivamente, parlando con Brooke, capirà che la cosa più giusta da fare sia riappacificarsi con Liam e costruire insieme a lui una famiglia. Per questo, deciderà di raggiungere Spencer che, nel frattempo, si troverà a casa di Steffy.

Beautiful, spoiler: Hope assiste al bacio tra Liam e Steffy e ne sarà sconvolta

La conversazione tra Hope e Brooke verrà ascoltata di nascosto da Thomas, il quale non perderà occasione per escogitare un piano che metta in cattiva luce Liam agli occhi di Hope. Il Forrester Jr chiamerà Steffy e, facendo leva sui sentimenti che la sorella prova ancora per Liam, la avviserà che Hope starà andando a casa sua per riappacificarsi con lo Spencer. Steffy dunque, esortata da Thomas, deciderà di fare la sua mossa e bacerà Liam proprio mentre Hope giungerà alla casa sulla scogliera. Hope sconvolta, vedrà da lontano il bacio tra Steffy e Liam. Anche Thomas assisterà da lontano alla scena e non riuscirà a mascherare la sua soddisfazione.

Steffy racconta a Liam la verità sul piano di Thomas

Dando uno sguardo a ciò che è già andato negli Usa, scopriamo che Hope affronterà a muso duro i due. Steffy cercherà di assumersi la piena responsabilità del bacio, mentre Liam ammetterà che ci sarà sempre un legame con Steffy, in quanto madre di sua figlia Kelly. Il bacio tra Liam e Steffy avrà risvegliato in Hope tutte le sue insicurezze circa la sua relazione con Liam. I due si lasceranno definitivamente? Con il prosieguo delle puntate, vedremo che Steffy racconterà a Liam di essere stata indotta da Thomas a baciarlo. Una situazione imbarazzante per la CEO della Forrester che, a questo punto, si renderà conto di essere stata manipolata dal suo stesso fratello.

